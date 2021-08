Iván de Pineda vivió un momento incómodo con una concursante

Todo comenzó cuando Elizabeth Díaz regresó al ciclo y tuvo un cruce con el conductor y parte de su equipo. En esta oportunidad, ella estaba acompañada por Teresa Calandra y Rocío Igarzábal. Durante el ciclo, la ex Casi Ángeles aseguró: “¡Son muy competitivas las dos!”. La ex modelo respondió: “Me pone mucha presión Elizabeth”. Fue entonces cuando la concursante le respondió: “Yo no dije nada”.

El clima se fue poniendo cada vez más tenso hasta que en un momento Iván hizo un comentario que generó una inesperada respuesta de la participante que estaba dispuesta a ganar o ganar. En el juego del ahorcado, Díaz pudo acertar cuatro palabras. De Pineda le quiso dar ánimos: “Cuatro respuestas correctas, ¿bien?”. Con una cara de decepción, ella le respondió: “Sí”.

Luego, el conductor volvió a “tirarle” buena onda para que se sintiera mejor. Sin embargo, la concursante lo confrontó: “¿Pero yo tengo que ser fiel a mí misma o conformarte a vos? ¿Agradarte a vos?”. Rochi no pudo evitar meterse en la discusión: “¡Ah bueno!”.

Pero de manera inmediata se sinceró: “Dentro de mi ser sé que no está bien”. Entonces, él le preguntó: “¿Cuántas deberías haber hecho?”. Ella le contestó: “Podría haber sacado más... Todas, si no es mucho pedir”.

Más tarde, el equipo contrario, integrado por el concursante César Marín y los famosos Mica Vázquez, Santiago Artemis, tuvo la posibilidad de pasar al frente. Por las dudas, Iván aseguró: “No te enojes conmigo por lo que digo, Eli. ¡Por favor, eh!”. La participante le respondió: “No, nunca es con los demás, siempre es conmigo”.