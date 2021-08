Claudio Caniggia acuso a su ex esposa de ofrecer plata para que hablen en su contra

Claudio Paul Caniggia hizo una escandalosa acusación en contra de Mariana Nannis que involucra a Axel.

En diálogo con Ángel de Brito para Los Ángeles de la Mañana, el exfutbolista aseguró que su ex esposa le habría ofrecido plata al artista para que hable mal de él y él se negó.

“Caniggia hace un ratito me dijo, Mariana Nannis, que desvaría, llegó incluso a ofrecerle dinero a mi hijo que vive en Europa para que salga a hablar pestes de mí’. Y el hijo le respondió a ella: ‘Vos estás loca mami, yo no voy a hablar públicamente mal de papá’. Esto lo asevera Caniggia, es su palabra, a mí no me consta, se lo habrá contado el hijo y él me lo contó hace un rato”, expresó el conductor.

Luego, De Brito dio más detalles de la conversación que mantuvo con Caniggia: “Me dice, Mariana es inescrupulosa total, la denuncia de violencia de género es totalmente mentira, jamás la toqué" . "Le da letra a su hijo que es irracional como ella, es decir que todo lo que dice hoy Alexander es letra de Mariana y ella lo manda a decir eso públicamente. Son inmorales, no tienen respeto, el 98% de lo que cuenta Mariana Nannis es mentira”, leyó Ángel de su diálogo con Claudio Paul.

Finalmente, el jurado de La Academia hizo público otra acusación del deportista en contra de Nannis. “Después me contó otro episodio que ocurrió en Europa en el que dice que Mariana Nannis lo habría querido estafar. “Mandó un señor a un banco para retirar dinero en mi nombre”. Me dijo “tengo toda la documentación que lo comprueba y del banco se comunicaron conmigo para alertarme”, sentenció.

Luego, Ángel de Brito habló de Claudio Paul Caniggia y de la relación que tenía con Mariana Nannis antes de separarse e hizo un análisis del vínculo tóxico que tendrían cuando vivían su vida de casados y cómo se mostraban en los medios de comunicación.