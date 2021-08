Fabi Cantilo se refirió a su experiencia personal por las adicciones a las drogas

“Quiero decir eso porque siempre me ponen abajo otras cosas. Hay una ley en Narcóticos Anónimos que no se puede hablar, pero yo sí lo hablo porque hay gente que ha ido a pedir ayuda para salir de la droga a otros lugares y yo recomiendo esto, así que lo siento muchachos, estoy haciendo propaganda, pero lo estoy diciendo de mí, no hablo de otros”, comentó la cantante de rock.

En la charla con Juana Viale, Cantilo reconoció que en el tema amoroso “tuvo amores importantes” y destacó la relación que mantuvo con Fito Páez, que duró como cinco años y Nahuel Lerena. “Ellos eran los buenos, después estaban los otros que huían. Porque claro, se creían que se llevaban a la tipa canchera, devoradora de hombres, y nada que ver”, expresó.

“Soy completamente fóbica, tengo muchísimos problemas sexuales, ahora cambié. El tipo se llevaba a su casa, los que vinieron después de Fito, se llevaban a la mina canchera, que toca la guitarra, y yo era una especie de loca, celosa, que los perseguía y de canchera nada”, completo Fabiana. Al ser consultada por el tema de Chano Moreno Charpentier comentó: “Yo pensé que se había curado”.

Semanas atrás, Fabiana Cantilo había dejado una fuerte reflexión sobre los adictos. “Somos gente muy sensible, muy inteligente y que en general han sido abusados, todos, yo incluida... No voy a explicar el detalle, pero en general fueron abusados”.

Además, contó cómo hizo para suspender el consumo: “Primero entré, seis meses limpia, te dicen “programa de 12 pasos” que es un insight que no necesitas psicólogo, con el padrino o madrina que elegís. Todo el mundo entra y se quieren arreglar de golpe. No, es un año de hacer la

plancha. Tenés que hacer caso, tenés que ser lo suficientemente inteligente para saber que tenés que hacer caso. Porque si sos un rebelde como fui yo, es un desastre. Y siempre recaes por cuestiones emocionales, en general”. Y detalló: “Al año y medio uno recae porque te la crees, decís “voy a tomar una copita y pum”.

Para finalizar dejó una importante reflexión: “La cocaína es el demonio, la muerte, lo que no. Todo lo que te da, después te lo saca. La recuperación es volver a ser lo que estaba destinada a ser, me desvió como 40 años porque la oscuridad estaba”.