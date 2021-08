Sofía Jujuy Jiménez fue víctima de robo en la vía pública

A partir de esta polémica, la modelo hizo un fuerte descargo: "Hay momentos en que el cuerpo te invita a parar de golpe y a uno le cuesta entender en ese momento el por qué o para qué. Venía muy manija con todo el certamen y dándole duro a todos los ritmos que se nos presentaban…";, manifestó.

"Hace 30 días tuve la mala suerte de fracturarme la costilla derecha (9no arco costal posterior derecho) y no me quedo otra que frenar!!! Claramente los médicos no me dejaron hacer el caño, por más que yo hubiese querido. Hoy por suerte lo más heavy pasó, ya no me duele al respirar, toser, reír. Y de a poco, la frustración, bronca e impotencia se empieza a transformar en aprendizaje", agregó.

Como frutilla del postre de estas terribles semanas, Jujuy contó en sus redes sociales que fue víctima de un robo en la vía pública Ahora, la modelo y conductora sufrió la inseguridad en carne propia al perder su teléfono celular. Jujuy grabó un video desde la comisaría donde radicó la denuncia tras el arrebato de su teléfono.

En su cuenta de IG, la morocha contó -con mucha angustia- cómo fue el traumático episodio en donde le sustrajeron su celular. "Estoy indignada, estoy acá en la comisaría con mi mamá. Me acaban de robar el celular" , comenzó Sofía. Y agregó exasperada: "Me lo sacaron de la mano, se me tiraron encima. Tengo una bronca, una impotencia" . "No tengo mi chip, bloqueé mi celu. Hijos de mil p…", expresó, y aclaró que estará incomunicada al teléfono unas horas por este repudiable episodio.

Lizardo Ponce contra Sofia Jujuy Jiménez

Este martes en La previa de La Academia (Ciudad Magazine), Lizardo Ponce se mostró muy molesto con Sofía Jujuy Jiménez, quién fue reemplazada en la última gala del certamen por Mariela Anchipi “La Chipi” por sufrir una lesión semanas atrás. “Es muy injusto”, sentenció.

Si bien son varios los participantes que sufrieron lesiones y se resistieron a participar del baile del caño, una de las más cuestionadas fue la modelo y conductora por ser suplantada por una bailarina profesional y porque “el reemplazo se haya extendido más de lo esperado”.

Más allá de la amistad que los une, al influencer no le tembló el pulso a la hora de opinar sobre la actitud de su amiga. En el programa de Ciudad Magazine que lo tiene como co-conductor, Lizardo expuso la razón por la cual se encuentra enojado con la jujeña.