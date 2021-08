Pampita regresó a la tele, habló de cómo se cuida y sus ganas de ser madre de nuevo

La conductora y modelo había anticipado que quería volver rápido a trabajar y así lo hizo. Este lunes volvió a las grabaciones de su programa en Net TV y también volvió en su rol de jurado en Showmatch. Pampita mostró su look y habló de su cuerpo a pocos días de ser mamá.

“Se me vino como la panza arriba, porque no saben el tamaño que estoy teniendo, todo cerradito le dije a Mechu”, dijo Pampita haciendo referencia a las lolas prominentes que tiene por la lactancia.

Y agregó: "Extraño a la panza pero está bueno ir más liviana, está la chiquitita por ahí acompañando". Luego, mientras iba presentando al panel, Pampita reveló si quiere agrandar la familia aún más: "Ay, no sé. No es algo que podamos imaginarnos en este instante porque no tiene ni dos semanas. En un par de años les cuento".

Hace unos días, Roberto García Moritán se refirió al nacimiento de Ana y a Pampita: “Tiene una tenacidad y convicción que me genera mucha admiración. Fue bastante impresionante, vi todo el nacimiento; que fantástica la naturaleza, pude ver con mucha definición cómo es un nacimiento y estoy maravillado de amor y por lo savia que es la naturaleza”, agregó recordando con detalles el minuto a minuto de ese fantástico día.

Pero a la hora de hablar nuevamente sobre la posibilidad de agregarle un integrante a la numerosa familia, el marido de Pampita confesó: “Me gustaría dormir un par de meses antes de tomar la decisión de tener otro hijo”.

“Cuando tuve a Santino y Delfina (frutos de pasada relación con Milagros Brito), era un padre relativamente joven, veremos cómo me encuentro en esta segunda gestión .Esta experiencia la disfrutaré mucho más y cometeré otro tipo de errores, pero con la experiencia de mis otros hijos”, concluyó dejando abierta la posibilidad a convertirse en padre nuevamente, aunque eso sí, en un futuro un poco lejano.