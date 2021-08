Causa golpe de estado

Dijo que la Iglesia no tenía por qué convocar a reuniones o arrogarse la representación de nadie para instalar mesas de diálogo. Censuró la participación de los representantes de la Unión Europea y de España a cuyos delegados mencionó directamente

Las reuniones del 10, 11 y 12 de noviembre de 2019 en la Universidad Católica Boliviana (UCB) fueron calificadas como delincuenciales por el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, quien se presentó a un informe oral en la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, la tarde de este lunes.

“Realmente, tenemos que la participación de estos actores (los políticos y diplomáticos) fue una participación contraria a la Constitución, fue una participación ilegal, fue una participación delincuencial, se estaban arrogando derechos del pueblo, eso es un delito. La única instancia que ejerce los derechos del pueblo es esta Asamblea Plurinacional, elegida por voto popular, lo demás hay que tratarlo como lo que son: delincuentes, usurpadores del poder público, se han tomado atribuciones de la Asamblea Legislativa”, dijo el Procurador al cierre de su informe de siete preguntas sobre los sucesos de 2019.

Los tres días críticos de noviembre de ese año la Iglesia instaló una mesa de diálogo en la UCB en la zona Sur de la ciudad de La Paz y en esas reuniones participaron dirigentes políticos, cívicos y diplomáticos. Wilfredo Chávez mencionó nombre y apellido de los que participaron en esas reuniones.

En su argumento, el Procurador dijo que la Iglesia no tenía por qué convocar a reuniones o arrogarse la representación de nadie para instalar mesas de diálogo. Censuró la participación de los representantes de la Unión Europea y de España a cuyos delegados mencionó directamente.

“Empero esa Iglesia o los líderes de la Iglesia han promovido esas reuniones que se han suscitado y han tomado decisiones de carácter político, por tanto, no se extrañen ahora de que sean convocados, ellos tienen que declarar quién les ha autorizado a convocar; y de esas reuniones no tenían por qué participar miembros de ninguna entidad, nosotros no somos una colonia ni del Vaticano ni de la Unión Europea, de nada, somos un Estado independiente, nosotros no necesitamos tutelaje”, prosiguió Chávez.