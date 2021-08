Miles de partidarios de Bolsonaro protestaron contra el sistema electoral en Brasil

Miles de personas se manifestaron este domingo en Brasil en apoyo al presidente Jair Bolsonaro y para protestar contra el sistema de votación electrónica vigente desde 1996.

En Rio de Janeiro, alrededor de 3.000 personas marchaban por la playa de Copacabana, la mayoría sin tapabocas y vestidas de amarillo y verde, los colores de la bandera brasileña.

“Lo que queremos es que los votos puedan ser recontados públicamente, que haya más transparencia, porque ya ha habido sospechas de fraude”, dijo a la AFP Ronaldo Calvalcante, un hombre de 46 años que se manifestaba en Rio.

El presidente Bolsonaro, quien busca la reelección en 2022, no pide que se vuelva a las papeletas de votación, sino que se imprima un recibo después de cada voto en la urna electrónica, con el fin de que puedan ser recontados físicamente.

Para los analistas, lo que el líder ultraderechista está haciendo es preparar el terreno para impugnar el resultado en caso de derrota, como lo hizo el ex presidente estadounidense Donald Trump, de quien Bolsonaro es un ferviente admirador.

El presidente no participó directamente en la manifestación, que también reunió a varios miles de personas en Brasilia, pero pronunció un discurso por videoconferencia en el que reiteró que no aceptaría unas elecciones que no fueran “limpias y democráticas”.

Agregó que hará “lo que sea necesario” para imponer la impresión de los recibos en papel para la votación electrónica.

Por la tarde, también se dirigió a miles de manifestantes reunidos en Sao Paulo, la ciudad más grande del país.

“La voluntad del pueblo debe prevalecer. Espero que después de esta manifestación esto se convierta en un hecho en Brasilia”, declaró, en alusión a la votación prevista el jueves en una comisión legislativa de un proyecto de ley que busca aprobar la impresión de recibos en papel por las urnas electrónicas.