Descargo vía IG

Indignadas por lo que habían escuchado en el programa de Luis Novaresio decidieron hacer algunas aclaraciones. "Hacen todo esto en televisión por miedo a lo que se les va a venir".

La tensión entre los integrantes de la familia Maradona va en aumento. Hace apenas unos días, el juez Orlando Díaz desvinculó a Matías Morla de la defensa de Ana, Kitty y Cali en la causa que investiga la muerte del Diez y pidió que se lo investigue. Sin embargo, las hermanas del ex jugador lo siguen defendiendo y aseguran que es “una buena persona que sólo quiso el bien” para Diego.

El domingo, las tres se sentaron junto al abogado en el programa de Luis Novaresio y apuntaron contra Dalma, Gianinna y Claudia. Entre otras cosas, sostuvieron que las chicas eran “unas irrespetuosas”, que “siempre las trataron mal” y luego, señalaron que “los hijos de Diego en primer lugar y luego ellas” tuvieron un poquito de responsabilidad” en la muerte porque no se plantaron frente a lo que no veían bien.

Obviamente estas declaraciones ofendieron tanto a Dalma como a Gianinna que después de la entrevista, hicieron un vivo en Instagram para responder. La primera fue la más dura al sostener que sus tías “jamás las quisieron” justamente “por ser hijas de Claudia”. "Nunca se acordaron de llamar para un cumpleaños", agregó a lo que su hermana sumó: "Ni siquiera sabe escribir mi nombre. Si ven los chats que publiqué en mis historias, se dan cuenta".

Gianinna, por su parte, se mostró sorprendida al escuchar algunas cosas relacionadas con el día del velatorio de su papá. "No entiendo qué le pasó a la tía, que se olvidó que mamá la llevó abrazada durante todo la parte del cementerio".

Al rato, se les unió Claudia que intentó poner paños fríos al enojo de sus hijas. "Chicas, no hablen mal. Ellas son sus tías. Lo que hicieron en televisión habla más de ellas que de ustedes. No se hablan estas cosas así". Sin embargo, las chicas estaban furiosas.

"Dicen que no las invité a mi casamiento y eso es mentira. Las llamé. De hecho una de ellas dijo que sí la invité y fui porque era fiestera... listo... nada más que decir".

Gianinna se puso más seria y agregó: "El día del homenaje a papá, yo las llamé para ir a buscarlos y me dieron mil vueltas. Primero que sí, después que no... Estaba en la casa de mamá y me dejaron sola. Que no digan que no sabían lo que pasaba".

Sobre la causa que investiga la muerte de Maradona

Esta semana, la fiscalía comenzará con una ronda de indagatorias a los testigos clave. En total, serán 13 personas que declararán entre enfermeros, cuidadores y kinesiólogos que deberán responder preguntas en torno a los procedimientos aplicados a Diego Maradona durante sus últimos días de vida.

La primera citada fue Cinthia Córdoba una de las enfermeras que se ocupaba de cuidar al Diez durante los fines de semana y además, pareja de Mariano Perroni, uno de los imputados.