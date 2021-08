“De eso no cabe duda”, aseguró Director de HRW insiste que en

El director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, abordó la discusión en torno al indulto a los detenidos del estallido social y descartó que se trate de “presos políticos”, como sostienen los partidarios del proyecto de ley que se tramita en el Congreso impulsado por la oposición.

En entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, Vivanco aseguró que “no -hay presos políticos-, de eso no cabe duda alguna”.

“Es un tema que se ha tratado hasta la saciedad, yo he tenido la posibilidad de pronunciarme. La categoría de presos políticos es muy específica, no cualquiera puede ser preso político”, continuó.

El abogado profundizó en sus dichos y aclaró que “los presos políticos se dan típicamente en sistemas totalitarios donde las personas son perseguidas por sus ideas, opinión y opciones religiosas, sobre esas bases se construye un expediente para reprimirlos y perseguirlos”.

Sin embargo, José Miguel Vivanco reconoció que “en Chile hay un problema en relación con la prisión preventiva, como lo hay también en el resto de América Latina”, ya que, “se abusa del principio de la prisión preventiva”.

Durante la entrevista, el director de Human Rights Watch, además de negar la existencia de presos políticos en Chile, abordó la expulsión administrativa de venezolanos que no regularizaron su situación migratoria o que cometieron delitos durante su estancia en nuestro país.

José Miguel Vivanco retrocedió de sus declaraciones iniciales y aclaró que desde la institución, “nosotros jamás hemos solicitado que se suspendan las deportaciones“.

“Desde luego si se trata de alguien que ha cometido un delito en Chile y que tiene un sentencia firme, ejecutoriada, una forma de sustitución de la prisión es su deportación y, eso es perfectamente válido, es una práctica autorizada en Chile que es legal”, continuó Vivanco.

Por último, indicó que el HRW está preocupado por “la deportación sumaria, es decir donde no se presta atención, no se respetan las normas básicas de debido proceso y aquellos que están sin papeles indocumentados en Chile, pero no han cometido ningún delito”.