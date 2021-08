Carlos Mesa: “Morales es el mayor obstáculo para la reconciliación y la paz en el país

"Se trata de esta construcción de una realidad paralela, un presidente que miente, un poder detrás del trono. Evo Morales que miente y una Fiscalía que depende del Gobierno. Es una la vergüenza.", disparó

Carlos Mesa agregó que para mentir Evo Morales usa "cualquier instrumento", y denunció que una consultoría de esta naturaleza lo que trata es de desvirtuar el informe final de auditoría de la OEA, respaldada por la Unión Europea, que ratificó la existencia de graves irregularidades del Tribunal Electoral.

Este informe ha sido avalado por la Asamblea Legislativa, el primer poder del Estado, que el 24 de noviembre de 2019, por unanimidad y con la presencia de dos tercios del MAS, aprobaron la anulación del proceso electoral. Sería un error evaluar el contenido de este informe que no puede ser tomado en consideración.

Mese considera que el próximo discurso del presidente Arce; "en personal es de muchísimo pesimismo. Sería una sorpresa que Arce no dedique más de la mitad de su mensaje en decir que no hubo fraude y que hubo un golpe de Estado por una derecha racista y esto no ayuda a la reconciliación. No se trata de olvidar los hechos y decir que todo lo que pasó en el gobierno transitorio fue bueno, porque no lo fue. Se trata de establecer, un puente de reconciliación. El Gobierno no está honrando lo que dijo cuando comenzó su gestión, particularmente lo que dijo el vicepresidente David Choquehuanca. Estoy al tanto y hay un acuerdo que está llevando adelante Naciones Unidas y la Unión Europea; están intentando, a través de la Vicepresidencia, de generar un espacio de diálogo para la reconciliación, pero ese intento está detenido y congelado porque Choquehuanca está siendo absorbido por los vientos más brutales de violencia, en el sentido de amenazas y persecución que protagoniza el expresidente Morales y esto está dificultando la construcción de esos espacios", finalizó.