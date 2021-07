“Proteger la Lactancia Materna: Una Responsabilidad Compartida”

Entonces, durante esta semana desde el 2 al 6 de agosto, hay muchas actividades para concientizar y llevarlo al ámbito laboral y educativo; para reconocer que hay muchos otros actores involucrados en la lactancia para que sea realmente ´una responsabilidad compartida´.

Al respecto, la Lic. del comité de lactancia dijo que: “la idea es difundir los derechos que tiene la madre cuando vuelve a trabajar y sobre la licencia del padre… justamente, para que la responsabilidad de la lactancia no sea solamente de la mamá”.

La nutricionista de Maternidad e Infancia, resume tres pilares importantes en este proceso. Describe que, por un lado, en el último trimestre, la mujer embarazada debe tener información pertinente para iniciar adecuadamente la lactancia materna: “lo natural es que no haya problemas, pero puede haber y en ese caso es muy importante el apoyo del equipo de salud, de la familia y de la pareja”.

Por otro lado, dijo que lo ideal es que la lactancia materna sea en los primeros seis meses de vida en forma exclusiva: “es a partir de los 6 meses, que es cuando se inicia la alimentación complementaria, la OMS recomienda que sea hasta los 2 años como mínimo o más, o sea, no tiene límites”.

Por último, sostener o derribar un gran mito. Todo lo que tiene que ver con lo relacionado al consumo de agua: “como que la madre tiene que consumir más agua y en realidad con que la madre tenga una alimentación sana, variada y equilibrada, y tome agua según su necesidad está bien. No es necesario y ni siquiera consumir más calorías; sino plantearse una alimentación más saludable, eso es el único requisito”.

Respecto a la Ley que contempla los derechos de la Lactancia Materna, Ley 21.155, que establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio. La nutricionistas resaltó que “hay una ley que lo impone pero en la mayoría de los lugares de trabajo no los tiene… tener en tu trabajo un espacio para que vos te puedas extraer leche, un espacio digno que no sea el baño o qué no sea algún lugar que la mamá se pueda sentir incómoda sino

que sea un lugar privado y que tenga una heladera, que son los que se llaman ´espacios amigos de la lactancia´”.

Para finalizar, una invitación para acompañar ese proceso de lactancia. A las madres, a participar subiendo un video al Instagram con la experiencia de lactancia y a los comercios a preparar un ´espacio amigo de la lactancia´. “comentar que estamos haciendo dos campañas, una de ellas es invitar a las madres a que manden un video cortito contando cómo fue su experiencia de lactancia, o sea, sí tuvieron apoyo, quieres lo tuvieron y de qué manera… y otra de las campañas consiste en invitar a los diferentes bares comercios a que hagan un espacio amigo de la lactancia, es decir, más incentivando que intimidando. Acompañando ese proceso”.