Por no cumplir normativa: Prohíben vuelo a Colombia a 69 pasajeros que viajaban desde Antofagasta

Mientras que en paralelo se prevé la llevada de un nuevo vuelo proveniente desde Cali con personas residentes en la Capital Regional, quienes de igual manera deberán cumplir con los requisitos establecidos. A través de un comunicado, la Seremi de Salud Rossana Díaz Corro informó que un total de 69 viajeros con residencia en Antofagasta que partirían rumbo a Cali, Colombia, la jornada del día martes, no pudieron viajar por no cumplir con la actual normativa establecida por el Ministerio de Interior. Al respecto, la autoridad explicó que en Chile, sólo se puede viajar hacia el extranjero contando con el Pase de Movilidad, el cual se consigue luego de completar el esquema de vacunación con las dos dosis, o bien, si la persona posee un permiso de Comisaría Virtual, el cual corresponda a razones humanitarias y es válido en aeropuertos con vuelos internacionales. Por otro lado, pese a que sólo 36 de los 105 pasajeros y pasajeras pudieron viajar, la Secretaria Regional Ministerial confirmó en paralelo la llegada de un nuevo vuelo desde Cali que llegará a la comuna con residentes en la región, quienes de igual manera deberán cumplir con la normativa. De éstos, si mantienen en su poder el respectivo pase, podrán realizar el periodo de aislamiento en sus propios domicilios junto a su grupo familiar, quienes automáticamente se suman a esta cuarentena. En tanto, si no cuentan con el documento, deberán ingresar a un hotel de tránsito, cuyo costo de estadía será entera responsabilidad del viajero/a.