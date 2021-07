Conflicto limítrofe

Lo hace después del conflicto territorial por el salar de Uyuni que derivó en destrozos y la quema de ocho domos turísticos -albergue de dormitorio de lujo- del Hotel Kachi Lodge

Después de cinco días del conflicto territorial por el salar de Uyuni entre Oruro y Potosí que derivó en destrozos y la quema de ocho domos turísticos -albergue de dormitorio de lujo- del Hotel Kachi Lodge, el Ministerio de la Presidencia convocó a las autoridades de Oruro y Potosí para hablar de límites. La cita está prevista hoy a las 14:00 en la Casa Grande del Pueblo en La Paz.​

El viernes pasado, un grupo de pobladores de Uyuni, Llica, Tahua y otras regiones del sudoeste potosino incendiaron los domos instalados en el lugar, debido a una disputa limítrofe que data desde hace más de una década entre Oruro y Potosí, por acusaciones de presunta invasión de territorio.

El gobernador de Oruro, Johnny Vedia, junto a las principales instituciones de ese departamento, interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público en contra de los autores, cómplices y encubridores por los delitos de avasallamiento, asociación delictuosa y destrucción de bienes tras los hechos suscitados en el salar de Thunupa. Asimismo, anunciaron la creación de la Coordinadora Departamental en defensa del territorio de Oruro.

Citado en el diario El Potosí, el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, afirmó que buscan responder a las demandas de la ciudadanía que busca preservar el territorio potosino.

“Esto no se trata de atractivos turísticos, no se trata de iniciativas productivas; lo que se está hablando y el trasfondo de este tema es beneficiarse económicamente de los recursos no metálicos, me refiero a la industria del litio”, aclaró Mamani.

Por ello, ratificó que el litio y los recursos naturales “van a ser el factor de unidad de la sociedad potosina”.