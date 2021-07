Quiere 44% de aumento

El gremio más grande del país quiere replicar el acuerdo firmado con los empleados del Congreso y Camioneros. Porteros había seguido un camino similar: llevó la revisión del 32% a casi el 45%.

El líder del gremio de Comercio, Armando Cavalieri, pidió adelantar cuotas y un incremento similar al de otros gremios.

Cristina Kirchner y Sergio Massa siguen generando efectos inesperados sobre las expectativas inflacionarias. A principios de junio, acordaron una suba del 40% con los empleados del Congreso. La nueva pauta impactó de inmediato en el ámbito sindical con la firma de varios acuerdos iguales o superiores. Ahora se sumaron los empleados de Comercio, el gremio más grande del país.

Con 1,2 millones de trabajadores, el sindicato liderado por Armando Cavalieri, confirmó a Clarín que buscará obtener un incremento de hasta el 44% durante la nueva audiencia convocada para este jueves en el Ministerio de Trabajo. La cifra representa una suba adicional de entre el 10 y 12% al reclamo original antes de reabrir la paritaria hace dos semanas atrás.

"Modificamos el pedido porque todos firmaron arriba del 40%, especialmente la cámara de Senadores y Diputados. Después de la pauta que habíamos acordado del 32% se disparó todo y todos discutieron subas arriba de nosotros, así que pedimos equiparar a los otros gremios que pidieron mas del 40%", explicaron desde la cúpula de la entidad sindical.

Cavalieri acordó en abril un incremento del 32% en cuatro tramos, que elevó el salario básico a $74.733. La suba implicaba un 8% en mayo, 8% en septiembre 2021, 8% en enero 2022 (junto con una revisión) y 8% en febrero 2022. A fines de junio, el sindicalista pidió adelantar la cuota de septiembre a julio. Pero ahora empezó a sondear un nuevo esquema para llegar hasta el 44%.

La propuesta conversada con algunas de las cámaras empresarias prevé el pago del 24% pendiente en 2021 mediante el adelanto de todas las cuotas restantes (8% en julio, 8 % en septiembre y 8% en noviembre) y una suba adicional del 10 o 12%, que podría concretarse a partir de una suma de $10.000 desde enero o febrero hasta marzo, cuando vencen la actual paritaria.

De esa forma, el sindicato mercantil busca acercarse a los aumentos pactados en los últimos dos meses en el sector privado. El camionero Hugo Moyano, un rival histórico de Cavalieri, negoció en junio una suba del 45%. Bancarios fue de los primeros en revisar su paritaria y adelantar pagos, lo que le permitió elevar el incremento del 29% al 43%. Y Porteros siguió un camino similar y llevó la revisión del 32% a casi el 45%.

El reajuste cuenta con el aval del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien está interesado en destrabar una paritaria clave de cara a la campaña electoral. Comercio es uno de los dos rubros con mayor incidencia en el nivel de actividad, junto a la industria, y el de mayor empleo. Si bien el sector registró un crecimiento del 23,3% interanual en mayo, sufrió una fuerte desaceleración por las últimas restricciones.

En ese marco, Moroni le transmitió a los representantes paritarios en la primera audiencia de hace dos semanas la necesidad de hacer un "ajuste" teniendo en cuenta la inflación, que en la primera mitad del año acumuló más de un 25%. Esa variación pulverizó la meta oficial del 29% prevista para todo el año y dejó desactualizado el acuerdo firmado en abril por Cavalieri.

El Gobierno busca que los salarios le ganen a la inflación este año, un objetivo que hasta ahora el oficialismo no pudo cumplir desde que llegó al poder en 2019. Pese a que los precios se desaceleraron levemente en junio, los últimos acuerdos salariales siguen por detrás de la variación del 50% interanual que mostró el IPC el mes pasado.

El plan de reactivación y reapertura de paritarias enfrenta otros desafíos. Además de la incertidumbre sobre el eventual impacto de las tensiones cambiarias sobre los precios, los empresarios se muestran reticentes a convalidar la pauta de Cristina y Massa. En el caso de Comercio, sostienen que la actividad sigue todavía afectada por la pandemia.

"No somos necios, no desconocemos las necesidades de los trabajadores de recomponer sus salarios. Un 10% es razonable, el problema es que el sector comercial esta en una situación muy difícil y por lo tanto es casi imposible alcanzar ese porcentaje porque no hay agua para sacarle a las piedras", dijo el titular de la Cámara de Comercio, Mario Grinman.