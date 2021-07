Presentan el plan departamental de educación para "un retorno seguro" a clases

Vaca insistió en la importancia de la vacunación ya que el tener entre el 65 y 70% de pacientes en las unidades de terapia intensiva del Hospital San Juan de Dios que no recibieron ninguna vacuna contra el COVID-19, significa que la población no está tomando las medidas que corresponden para evitar caer en estas salas que atienden a pacientes graves.

Vaca insistió en que es importante vacunarse porque es cuidarse a uno mismo, a la familia y la salud pública, eso quiere decir que el estar vacunado es estar sano, lo que permitirá reactivar la economía del departamento: “Necesitamos inocular a toda nuestra población y ojalá lo podamos a hacer en el menor tiempo posible, hasta septiembre tener (a todos) vacunados en primera y segunda dosis, porque los centros de vacunación están funcionando, existen las vacunas y no hay ningún motivo para no hacerlo”.

La autoridad explicó que el objetivo de la campaña es que a fin de mes se llegue a vacunar entre el 70 y 80% de la población objetivo en primera dosis, para no tener inconvenientes en los hospitales con pacientes que llegan a perder la vida: “Lo que nosotros pedimos es que haya mayores incentivos de las empresas privadas y públicas, porque, por ejemplo, a ningún centro de salud debería entrar una persona que no esté vacunada, a ningún restaurante, a ningún centro que genere aglomeración y eso pasa por la decisión de quien lidera las diferentes instituciones; es la única forma, no se puede obligar, pero si puede persuadir y reflexionar a la población”.