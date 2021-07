Celeste Muriega explico su vínculo con el Tucu López "Me parece un lindo chico"

“Está todo el mundo pendiente de vos porque hoy a la tarde estalló una bomba en Intrusos… ¿qué hay de cierto en esta relación con el Tucu?”, indagaron, y Muriega no tuvo inconveniente a la hora de contestar: “No pasó nada porque me los espantan antes de tiempo ustedes, la prensa”. “Hicimos una entrevista en el piso con el Tucu y buena onda, pero ellos percibieron más buena onda de lo que yo noté”, señaló.

“Yo ya lo venía viendo en las últimas obras de teatro, de hecho en Sex lo vi tres veces”, contó Celeste, que sumó: “Me invitó de nuevo, pero una cuarta me parece un montón”.

Luego, al ser consultada por su vía de comunicación, la panelista puntualizó que se mensajean a través de Instagram: “Empezamos a hablar después de la nota, pero nada, también chatea e invitó a mis compañeras”..

“Me gusta él, me parece un lindo chico, aunque no sé si es mi estilo”, confesó Celeste Muriega, y bromeó: “Bueno, no, no tengo estilo”. “Ella quiere que le manden un mensajito, que la inviten a cenar… Está chapada a la antigua”, arrojó Lourdes Sánchez.