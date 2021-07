De sala común a cuidados intensivos Se complica la salud de Julián Weich

A fines de la semana pasada, el conductor había sido denunciado por sus vecinos por romper el aislamiento, pero enseguida se supo que se estaba dirigiendo a la clínica para su internación.

Julian decidió internarse por prevención hace unos días pero su estado de salud se complicó al requerír mayor oxígeno para respirar mejor. Por eso, su médico de cabecera, resolvió derivarlo a terapia intensiva al registrar algunas complicaciones a raíz del virus. Si bien ingresó al establecimiento médico con un cuadro estable, ahora sufrió una baja saturación de oxígeno y su médico Mario Fitz Maurice optó por trasladarlo a terapia intensiva.

"Le agregamos una medicación la semana pasada y respondió bien. Los parámetros bioquímicos que marcan el proceso inflamatorio bajaron, pero el fin de semana tuvo una evolución tórpida" detalló el profesional de la salud en comunicación radial con "Otra vez juntos" Y aseguró que el presentador "en este momento está consciente con una cánula de alto flujo de oxígeno, en reposo, pero controlado en terapia intensiva con los parámetros bioquímicos que parecen estabilizarse". También aclaró que la decisión de trasladarlo a terapia intensiva fue "por una cuestión de seguridad".

En cuanto a la evolución del cuadro de Weich, el médico aseguró: "Necesitamos que esos requerimientos de oxígeno que él tiene vayan disminuyendo para que no tenga que acelerar su frecuencia respiratoria. Desde hace 24 horas se encuentra más estable. En ningún momento de la internación me dijo que se siente mal, siempre me sonríe y me habla, hoy me dijo que se sentía mejor que ayer"

Además sostuvo: “Que en las últimas horas no hayan surgido complicaciones juega a favor y que no esté peor es una buena noticia”. Su estadía en terapia depende de cómo vaya evolucionando su cuadro, pero por el momento se cuenta con el cuidado permanente del equipo médico.

“Está recibiendo todo lo que está demostrado en la evidencia médica para este tipo de casos”, destacó Fitz Maurice, y señaló que “el pronóstico es reservado porque necesitamos evaluar algunos parámetros más de su estabilización”.

Que pasó entre Julián Weich y sus vecinos

El mítico conductor de clásicos como Sorpresa y media (El trece) optó por recurrir a un centro hospitalario a los fines de internarse cuando comenzó a sentirse mal luego de haber dado positivo de coronavirus. Sin embargo, el escándalo llegó de la mano de sus vecinos, quienes lo denunciaron porque creyeron que rompió el aislamiento correspondiente.

Todo sucedió el pasado miércoles 14 de julio, cuando los residentes del barrio en donde vive el presentador de Vivo para vos (El Nueve) llamaron al 911 porque creyeron que el mediático estaba violando la cuarentena. Lo vieron salir de su casa con su camioneta y aquello despertó sospechas.

En esa circunstancia, la policía se apersonó en la propiedad del actor y luego de constatar su ausencia procedió a labrar el acta que el caso requería. Por lo tanto, se le dio curso al inicio de todo el procedimiento que rodea estas situaciones de incumplimiento a las normas de salud pública.