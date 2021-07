Aníbal Pachano, dura etapa de su vida: Las adicciones y contó cómo logró salir

En el mismo, Aníbal Pachano se refirió a esa etapa y se sinceró acerca de cómo comenzó a consumir drogas. "La adicción tiene que ver con la ansiedad, con situaciones de vida. A los 5 años descubrí que mi papá tenía otros matrimonios y otros hijos. Mi papá era adicto al cigarrillo y al alcohol, y creo que esas cosas se van trasmitiendo" comenzó su relato.

"Yo empecé a fumar a los 14 años haciéndome el gracioso, y terminé fumando 2 atados diarios. Era una nicotina que caminaba. El trabajar desde los 12 años, ir al colegio, tener dos laburos para tener que bancarme y estudiar, también me generó una obsesión" aseguró el coreógrafo.

Además, recordó "Probé marihuana a los 21, 22 años y fue una sensación maravillosa, me ponía creativo, no melancólico. Fumé porro, como fuma todo el mundo, no soy careta y lo digo. La marihuana me liberó"

Sin embargo, el papá de Sofía aseguró que con la cocaína las cosas fueron totalmente distintas "Probé cocaína, una droga adictiva y dañina. La droga tapa una situación que no queres ver. La cocaína es oscura. Empecé a sentir una necesidad de hacer algo que no me llevaba a ningún lado, porque me conectaba con una parte oscura, me deprimía. Tardé mucho tiempo en salir. En el medio del éxito me vi en una soledad enorme, me empecé a sentir mal, con angustia, me ponía nervioso, me peleaba. En realidad estaba enojado conmigo, pero no lo podía resolver"

"Uno no deja de ser artista o buena persona por tener una adicción, ese es el mito oscuro de los otros. El verano que fue Flowers en 2017, ya me empecé a sentir mal. Físicamente estaba agotado, porque no descansaba, tenía un problema cognitivo. Una noche a las 4 de la mañana dije ´esto se terminó, todo esto se terminó´. De la misma manera que cuando me enteré que tenía HIV que me conecté con una flor, en este caso me

conecté con el humor" agregó.

Por último, Pachano reflexionó " La cocaína es una porquería, es un aditivo que no te lleva a ningún lugar, más que a acelerarte, a no ocuparte. Es pérdida no es ganancia"