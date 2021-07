Talleres de Perico visitará a Islas Malvinas en el “Libero Bravo” del Barrio Mariano Moreno

El certamen “Dr. Mariano Castellón” dará inicio esta tarde con cinco encuentros donde se destaca el partido que jugará el líder del campeonato Talleres de Perico ante Islas Malvinas en el estadio “Libero Bravo” a partir de las 16:15 con el arbitraje de Víctor Condo, partido que correspondiente a la fecha 14 de la Liga Jujeña de Fútbol.

El “Expreso” llega de golear al Cruce y está entonado en el certamen local, hasta aquí en las trece fechas que se llevan jugado no conoce la derrota, solo sabe ganar y en la mayoría de las presentaciones termina goleando. Para este duelo, el entrenador Gustavo “Oso” Coronel planea volver a repetir la misma formación del último partido, es decir con Ezequiel Paz; Sebastián Pisculiche, Víctor Rojas, Federico Mendoza, Facundo Galarza, Martín Parada, Santiago Vera, Héctor Guzmán, Enzo Justiniano, Matías Ruíz y Mauricio Aguirre. A diferencia de los otros encuentros, esta vez el campo de juego del barrio Mariano Moreno también jugará un papel especial, ya que no es el mejor suelo y se complica al momento de manejar la pelota, tal cual lo intenta el elenco de Ciudad Perico. Del otro lado está Islas Malvinas, un equipo de experiencia, que llega de vencer a Ciudad de Nieva y volvió a tener la confianza de las primeras fechas. Los “Héroes” saben que esta es la chance de poder bajar al líder del certamen, pero para eso deberán trabajar y dar lo máximo. El equipo de Caballero no está confirmado, pero podría volver a ser el que venció al “León” en la última fecha, es decir con: Narváez, Vilte, Callata, Álvarez García, Nina, Abalos, Valeriano, Santillán, Mamani, Cruz y Cáceres. Islas Malvinas apostará al desequilibrio que le puede otorgar Valeriano y a la eficacia de Gastón Mamani, uno de los goleadores del equipo y del torneo.

En cuanto al resto de los partidos, también se jugarán en el mismo horario, en el estadio de La Tablada se medirán El Cruce ante La Viña con el arbitraje de Sergio López.

En tanto que en el “Fortín Gaucho”, jugarán Los Perales frente a Sportivo Palermo con el arbitraje de Rioja. Por su parte en Ciudad Palpalá, Altos Hornos Zapla recibirá en el estadio “Emilio Fabrizzi” a Deportivo Luján, el árbitro será Carrillo. En el “Jorge Newbery”, Atlético Palpalá hará de local ante Atlético Gorriti con Edgar Segovia como juez principal. Para mañana, en el estadio de La Tablada jugarán General Belgrano y General Lavalle desde las 16:15 con el arbitraje de Mariano López. La fecha culminará el próximo domingo, con el encuentro que dará inicio en el estadio de La Tablada desde las 11:15 con Fundación Zapatón ante San Francisco con Pereyra como encargado de impartir justicia. En tanto que, por la tarde, desde las 16:15 en La Tablada Atlético Cuyaya irá ante Gimnasia y Esgrima con el arbitraje de Víctor Terán, en el estadio “Libero Bravo” Alto Juniors hará de local frente a Ciudad de Nieva con Villegas como árbitro y en el Jorge Newbery, se verán las caras Comercio frente a Universitario con Barrionuevo como el encargado de impartir justicia.