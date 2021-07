Pico Mónaco y Diana Arnopoulos serán padres por primera vez

“Quienes están embarazados, pasaron los tres meses así que lo podemos contar. Ayer le escribí a él y no me contestó. Siempre me contesta, por eso sospecho altamente; ya se lo contaron al hermano de él y a cuatro personas más. Van a ser papás Pico Mónaco y su mujer, Diana, así que felicitaciones desde acá, ahí apareció en las redes su pancita”, expresó el conductor de la emisión de eltrece.

Cabe recordar que el tenista se casó con la modelo franco-griega en el estado de Florida, Estados Unidos, en junio del 2020. Los entonces novios vivieron un romance fugaz de poco más de un año y luego sorprendieron a todos con la boda secreta. Ahora, a pesar de no anunciarlo oficialmente, el periodista dio a conocer la feliz noticia.