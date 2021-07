Bill Gates admitió haber “destrozado su matrimonio” con Melinda

Bill Gates no soportó más la presión interna que padecía y se sinceró. No fue ante su terapeuta o frente a un grupo de autoayuda. Lo hizo delante de quienes forman parte de un exclusivo club: el de los multimillonarios. En un encuentro secreto y cerrado conocido como “campamento de verano” en Sun Valley, Idaho -y del que participan quienes poseen las principales fortunas de los Estados Unidos- el fundador y ex CEO de Microsoft reconoció haber sido él quien “destrozó” su matrimonio de 27 años con Melinda French Gates, la empresaria con quien supo construir sus compañías y fundaciones y cuyo sorpresivo divorcio fue anunciado el pasado 3 de mayo.

Gates habló sobre su separación durante una sesión de preguntas y respuestas “extraoficial” y en off the record que siguió a una charla que ofreció sobre cambio climático a los asistentes -una de sus preocupaciones más importantes- que concurrieron a la exclusiva cumbre anual de la semana pasada, según reportaron varios medios como The Times de Londres o The New York Post. Esa reunión empresaria es organizada por el ex presidente de Allen & Co., Herb Allen.

En un momento, “al borde de las lágrimas”, el cuarto hombre más rico del planeta -cuya fortuna asciende a los 129 mil millones de dólares, según Forbes- admitió haber sido él quien arruinó su matrimonio. “Confesó haber destrozado su matrimonio con Melinda. Básicamente se refirió al hecho de que el divorcio fue su culpa”, según dijo uno de los asistentes al periódico neoyorquino. “Parecía un poco emocionado al respecto. Podría haber estado al borde de las lágrimas”, añadió la fuente que participó del evento cerrado y para unos pocos.

Sin embargo, de acuerdo a ese mismo testigo, Gates no utilizó la palabra “aventura” o “amorío” al hablar sobre el fin de su matrimonio, momento al que otro de los asistentes describió como “muy conmovedor”.