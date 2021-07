Inmunización

Ministro de Salud dijo que la vacuna es el único modo de retornar a la nueva normalidad

El día que llegó más de un millón de vacunas Johnson & Johnson a Bolivia (donadas a través del mecanismo Covax) el presidente Luis Arce llamó a los campesinos acudir a vacunarse y les dijo que habrá la cuarta ola de coronavirus.

“Estamos enviando vacunas a todos los municipios, hermanos hermanas hay que vacunarse contra el coronavirus porque se viene la cuarta ola. Por eso hemos comprado en homenaje a los paceños, hemos traído más de ocho millones de vacunas a todo el pueblo”, advirtió en una concentración de campesinos en la localidad de Laja.

Hasta el sábado, Bolivia alcanzó a las 453.595 personas que se contagiaron con el coronavirus; mientras que la cantidad de fallecidos llegó a 17.200 en los 16 meses de pandemia.

Los campesinos son el sector que tienen más resistencia a vacunarse, incluso los cinturones de habitantes alrededor de las ciudades capitales se resisten a acudir a los centros de vacunación que desplegó el Gobierno. En la ciudad de El Alto bajaron el rango de vacunación hasta los 18 años antes del plazo establecido por el Gobierno, para que la gente acuda a los centros, aunque la asistencia de las personas es mínima.

En el área rural existe el convencimiento de que el coronavirus no llega hasta estos puntos y si alguien contrae la enfermedad combaten con medicina tradicional. Las clases en las unidades educativas son presenciales como no ocurre en las ciudades, los campesinos llegan a diario a las ciudades a comercializar sus productos, los viajes son de madrugada y no tienen los controles de bioseguridad.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, al recibir las 1.008.000 dosis de Johnson & Johnson dijo que la vacunación masiva será el único modo de retomar la “nuevas normalidad” en las actividades de los ciudadanos y calificó como “muy importante” acudir a los puntos masivos de comunicación.