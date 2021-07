Trabajadores de la Salud marcharan para solicitar mejoras salariales

Desde la Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca (APROSCA) anunciaron que marcharán mañana para pedir una recomposición salarial al Gobierno y que se reabran las paritarias por el alto nivel inflacionario. Señalaron que el acuerdo salarial que se realizó a principios de año para el sector “fue un mamarracho”. Señalaron que el retraso salarial es del 100%.

Julio Sánchez, referente de APROSCA, indicó que el reclamo se realiza por la urgente necesidad de una mejora salarial, además de otros reclamos que tiene el sector. “El Gobierno nunca convocó a APROSCA ni llamó a paritarias, solamente nos impuso. No cumplió con las leyes laborales porque APROSCA está inscripto como un gremio representante de la salud pública, pero nunca nos llamó. En realidad esto es un motivo más para poder reclamar que no pagó mejoras salariales, bono, incentivo, no cubrió las necesidades de los trabajadores de la salud pública, nos expuso, nos saturó trabajando nunca nos dio ni siquiera vacaciones”, señaló Sánchez.

En ese sentido, indicó que el retraso salarial es de más de una década y que la recomposición debería ser del 100%. “Es una década en la que siempre nos dieron migajas solamente. En aquel momento nos encontrábamos en 2.200 dólares de salario y ahora estamos en 300 dólares. El Gobierno empobreció a los trabajadores de la salud”, recalcó.

Previa del Poncho: dictarán talleres

El Ministerio de Cultura y Turismo de Catamarca, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, invita a vivir la “Previa del Poncho", que propone una serie de talleres destinados especialmente a artistas y artesanos y, en general, a los interesados en conocer los distintos lenguajes artísticos. Son talleres presenciales y virtuales que se concretan con el apoyo del programa Festivales Argentinos del Ministerio de Cultura de la Nación, con

el objetivo de estimular el desarrollo de celebraciones populares, aportando herramientas para revalorizar la identidad local y el trabajo colectivo.

Los talleres se desarrollarán del 19 al 24 de julio, previo a la edición virtual 2021 de la Fiesta Nacional de Poncho, en distintos espacios de la ciudad, con todos los protocolos sanitarios vigentes y también de manera virtual. Las inscripciones están abiertas y los cupos son limitados.