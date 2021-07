Julieta Bal y los cambió en su vida por la pandemia

La hija de Santiago Bal y Silvia Pérez brindó una extensa entrevista al diario La Nación y allí confirma que se separó definitivamente del actor de Polémica en el bar, Roberto Peña, y además contó cuáles son sus nuevas actividades.

En enero dejamos de convivir, me mudé sola y durante algunos meses intentamos tener una relación, pero no fue por el mismo camino y decidimos separarnos. Pasé por todos los estados en estos meses. Es la separación más rara de mi vida, porque otras relaciones que tuve se terminaban porque se acababa el amor, creo yo. En cambio ésta vez no fue así, por eso es una de las más difíciles y extrañas, y seguramente nos deje mucho aprendizaje a los dos. Tengo los mejores recuerdos de los años compartidos y mi deseo para Roberto es el mejor del mundo siempre, porque es un gran ser" contó sobre la separación con Roberto Peña.

Y relató sobre los meses de zozobra por la pandemia del COVID- 19: “Cuando nos agarró la pandemia, en marzo del 2020, estaba trabajando en una productora audiovisual y en los shows con Roberto Peña, haciendo la producción y la técnica, y alguna intervención con un stand up o una imitación. Pero se paró todo, no hubo teatro y tampoco productora que quisiera contratar a nadie para hacer un video para una fiesta, porque ya no había. Al principio no sabíamos cuánto iba a durar, teníamos esperanzas de que fuera pronto, pero la vida pasaba y todo era más heavy”.

Y allí apareció su nueva actividad: "Sentía la necesidad de trabajar no solo por el ingreso, sino para ocupar mi cerebro. Unos amigos abrieron un lugar de diseño de bicicletas, un showroom muy cool, con barcito, y hacen bicicletas personalizadas. Arranqué, sigo y me encanta, porque además trabajo con un grupo de gente que ama lo que hace, y siento que aprendo de la vida. Hace unos días vino mi hermano Fede (Bal), que nunca aprendió a andar en bici; papá intentó enseñarle, pero no pudo y otras personas tampoco. De alguna manera, es una frustración para él, y me dijo: ‘Tengo 31 años y no sé andar, Juli, deciles a tus amigos que me ayuden’".

Además, Julieta Bal contó sobre su nueva pasión: las constelaciones familiares como medio de vida.

"Empecé a estudiar algo que tenía pendiente y que postergaba, por un motivo u otro: estoy haciendo constelaciones familiares, una filosofía de vida creada por Bert Hellinger para restablecer el orden del sistema familiar. Me cambió el mundo. Mi maestra es una mujer que conocí en india hace 22 años, pasó el tiempo y un amigo me propuso ir a un taller a constelar y la facilitadora era ella, aunque cuando la conocí era psicóloga. Tiene su escuela y para mí es sagrada. Me recibo esteaño", expresó.

Y finalizó: "Siento que la forma en la que quiero vivir es muy distinta a la que se vive en el medio. Yo quisiera ir, actuar y volver a casa yeso se puede hacer, claro. Por otro lado sabés que estás expuesto a que se comente, que se diga y eso es lo que no me gusta tanto. Dos veces en la vida algo me colmó plenamente: una fue actuar arriba de un escenario, y otra cuando conocí a Sai Baba en la India, en el mismo viaje en el que conocí a mi maestra hoy en día. Fueron dos momentos muy cumbres en mi vida. Momentos bisagra de la vida. Y con las constelaciones me pasó lo mismo"