Mar Tarrés llevará a la Justicia a Judith Kovalovsky: su nuevo ataque

Mar Tarrés no tiene paz. Después de que su ex coach Judith Kovalovsky confirmó la información dada por Ángel de Brito, que fue desvinculada de Showamtch por pedido de la comediante tras su pelea, la mediática volvió a atacar a la bailarina mencionando a la producción del programa y anunció que la llevará a la Justicia.

"Me acabo de enterar por la producción que mi ex coach jamás la dejaron sin trabajo. Que le dijeron que ella iba a estar con una nueva pareja que va a entrar" empezó Mar una de sus historias de Instagram, negando los dichos de Judith y de De Brito, aunque a él no lo mencionó.

Y continuó: "Se ve que ella inventó que se quedó sin trabajo para que toda la prensa me ataque a mí y lo logró. La felicito, fui muy agredida todo el fin de semana, Pero tranquilos, ella sigue en La Academia. Solo fue una más de sus artimañas para lastimarme a mí", aseguró Mar, quien comenzó una guerra pública con su ahora ex coach asumiendo que Judith fue quien le contó a Mariana Brey que había llegado tarde a algunos ensayos.

En otra historia, la influencer y empresaria de "moda plus size" respondió al anuncio de Kovalovsky, quien la llevará a la Justicia por calumnias, con una advertencia similar: "Sí, yo también voy a ir por lo legal. Lo primero que voy a denunciar es que volvió de Estados Unidos y rompió la cuarentena dándonos clases y poniéndonos en riesgo de contagio a mí y a mi compañero", señaló sobre los ensayos que habrían sucedido -según dijo la misma Mar- en abril.

Mar Tarrés pidióvolver a Showmatch

Marcelo Tinelli arrancó el programa de este lunes 5 de julio contando que Mar Tarrés renunció a Showmatch: La Academia después de dejarle entre ocho y diez audios en su cuenta de Instagram. Sin embargo, instantes después, dijo que “Me acaban de avisar que llamó Mar Tarrés recién que pide volver. Señoras y señores, no sabemos, no sé si tenemos a los 19 mejores, pueden ser los 18”, cerró Tinelli sobre el tema.

Después de que Mar Tarrés anunció su renuncia a Showmatch: La Academia 2021 y culpó a los medios por decir a pedido de ella Judith Kovalovsky se quedó fuera del programa, la bailarina confirmó la información, desmintió el ataque de la comediante y le avisó que la llevará a la Justicia por calumnias.