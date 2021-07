Diego Maradona Jr. respondió a las críticas por besar a su hijo en la boca

Diego Maradona Junior abrió un álgido debate en las redes sociales luego de compartir un video en Instagram, en el que toma la decisión de besar en la boca a su hijo, Diego Matías. La grabación tomó tal revuelo que fue denunciada por varios de sus seguidores y se la dieron de baja, pero la polémica siguió en el mundo 2.0, donde lo acusaron de ser una “persona desagradable”. Por esta razón, el primogénito de El Diez realizó un contundente descargo para responder a quienes lo criticaron.

El descargo lo realizo en la emisión de ayer en Intrusos a la noche (América) donde reprodujeron el video del hijo del astro del fútbol respondiéndole a sus detractores y, también, reflexionaron acerca del mismo.

“La verdad estoy acá para contestarles a estos idiotas que me están escribiendo. ¿Mi culpa es darle un beso a mi hijo? Se lo voy a dar siempre. Porque yo lo amo. No son problemas de ustedes. La verdad es un asco lo que me están escribiendo. Les quiero decir que tengo todos los mensajes grabados y guardados. Los enfermos son ustedes”, expresó furioso el heredero de El Diez.

Por su parte, Laura Grassi, periodista italiana, afirmó que “esta situación en Italia es natural y que paso desapercibida”, tras la consulta de Rodrigo Lussich sobre si en el país europeo había generando algún tipo de escándalo ya que en Argentina el vídeo de Diego Jr no cayó para nada bien.