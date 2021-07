La madrina se quiebra: hallaron restos óseos que serían de Rocío Y el presunto abuso podría no ser corroborado.

Este sábado, en horas del mediodía, la Policía de Tucumán confirmó el hallazgo de restos óseos, un maxilar y un diente de leche, que serían de Rocío Milagros Rojas.

La niña de cuatro años que es buscada desde el jueves habría sido asesinada y carbonizada para encubrir un presunto abuso sexual, según habría confesado su madrina, una de las tres personas detenidas en el marco de la investigación. Hasta el momento no se ha encontrado un cuerpo que podamos decir que se trata de Rocío aclaró a el tucumano.com Juana Estequiño quien con el comisario Diego Bernachi encabezan las tareas de la División Homicidios junto a la Unidad Fiscal en Homicidios Iº, a cargo de fiscal Ignacio López Busto y peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

La madrina se quiebra porque se estaban presentando muchas pruebas y cuenta lo que habría pasado con la nenita. Debido a ese testimonio (realizado en presencia de la Fiscalía) llegamos al segundo lugar, a orillas del río Colorado: ahí se encontraron restos óseos fragmentados y quemados, pero tampoco se pudo determinar si es de la nenita o no. Hay un maxilar y un diente de leche, se podrá determinar con una pericia de ADN apuntó.

Estequiño explicó que la declaración de carácter extraoficial de la madrina de la niña fue realizada en presencia de la Fiscalía y que tanto ella, como su pareja y un tercer presunto colaborador siguen detenidos. De esta declaración extraoficial se desprende que nunca vamos a encontrar el cuerpo entero, de acuerdo a la versión de esta mujer se ha desintegrado, se ha quemado sentenció.

Ante este panorama, no se podría corroborar el presunto abuso sexual quese habría intentado ocultar: No se va a poder investigar porque no se puede hacer autopsia y la causa de muerte no se puede determinar. Se estima, conforme lo que dijo la madrina, que esa sería la causa del deceso. Hasta el momento son tres los detenidos: Amalia Carolina Graneros (39), la madrina de la niña; su pareja, Edgardo Hernán Caro (36) y su yerno, Mauro Ortiz (21), pareja de la hija de Graneros.

El caso:

Rocío Milagros Rojas está desaparecida desde el jueves al mediodía. Las tareas de búsqueda se centraron en un predio y en inmediaciones del puente del río Colorado y ruta 301. En esos lugares se encontraron restos óseos que serán analizados para determinar si son humanos.

La búsqueda:

En una primera etapa, los oficiales concentraron la búsqueda de la pequeña en el asentamiento San Ramón, ubicado detrás de la fábrica de Papelera Tucumán.

Allí hallaron un sector recientemente quemado y extrajeron los restos carbónicos peritados. Los pesquisas también hallaron huellas, que se presume serían de una motocicleta. Desde ese punto, se amplió la búsqueda incluso en el cauce del río, contemplando la posibilidad de que algunos restos del cuerpo de la niña hayan sido arrojados al mismo.

Participan de las tareas la perra Wanda de la Sección Canes, adiestrada para la búsqueda de personas, y más de 200 efectivos de la Comisaría de Lules, Infantería Oeste, Caballería, Investigaciones, Trata de Personas, Delitos Rurales, Patrulla Motorizada, Bomberos, Lacustre y otras divisiones que prestan colaboración para recorrer toda el área.