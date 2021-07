Hackeos masivos

El mandatario norteamericano pidió un análisis de la unidad de inteligencia sobre los hechos y anunció el traslado “todos los recursos del Gobierno” para dilucidar el origen y la causa de las agresiones

El presidente Joe Biden aseguró que habrá una “respuesta” de Estados Unidos, de llegar a confirmarse que los insistentes ataques cibernéticos contra servidores norteamericanos son “bajo el conocimiento o consecuencia de Rusia”

“No le he llamado (a Putin) porque no estamos seguros. La idea inicial es que ha sido el Gobierno ruso, pero aún no estamos seguros”, añadió Biden. Hace menos de un el mandatario norteamericano se reunió con su homólogo ruso para tratar de suavizar las asperas relaciones que dejó entre ambas naciones Donald Trump.

“No estamos seguros de quién es con certeza (...) Le he pedido a la Comunidad de Inteligencia que me diera un análisis profundo de lo que sucedió”, expresó Biden en el marco de su visita al estado de Michigan, según informó la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos anunció el traslado de “todos los recursos del Gobierno” a dilucidar el origen y la causa del ataque informático a gran escala que recibieron diversas firmas tecnológicas estadounidenses el pasado viernes.

Este viernes, hasta un millar de pequeñas y medianas empresas norteamericanas, muchas de ellas firmas informáticas, fueron afectadas por un nuevo ataque informático a gran escala del mismo grupo que afectó al proveedor de carne JBS Foods durante el mes de junio.

La banda de delincuentes Revil, que se cree opera fuera de Europa del Este o Rusia, ha atacado esta vez a un proveedor de software conocido como Kaseya, cuyos productos son ampliamente utilizados por las empresas de gestión informática y otros ámbitos, según una alerta de la firma especializada en seguridad informática Huntress Labs.