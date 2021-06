Sigue la pelea El nuevo cruce de mensajes entre Candelaria Tinelli y Rebecca Fox

La hija de Marcelo Tinelli le respondió a la británica pero la modelo volvió a apuntar contra ella y la liquidó.

Candelaria Tinelli se hizo eco de la furia de Rebecca Fox, la modelo británica que desde 2016 "denuncia" que la hija de Marcelo Tinelli le copia el estilo y que en los últimos días volvió a apuntar contra ella, y le respondió. Sin embargo, influencer internacional no se quedó callada y arremetió contra la cantante.

"Respondo a sus mensajes: no tengo tiempo para pelotudeces y gente que quiere fama. Me aburre", empezó diciendo Cande en una historia de Instagram. Y continuó: "No copio a nadie. Un put* tatuaje en la jeta que me volaría de lo pedorro que es", sentenció.

Cande le respondió a Rebecca Fox

"No iluminen a personas que están en la oscuridad. Solo pienso en la salud de mi mamá. Todo lo demás realmente me parece irrelevante", afirmó la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino, quien recientemente recibió el trasplante de hígado luego de recibir el alta del Covid-19 que había contraído. "Pd: la vida es la que sucede fuera de las redes sociales", concluyó.

Ante la publicación de Cande Tinelli, Rebecca Fox -que eliminó sus tuits anteriores- volvió a cargar contra Lelé: "Borré mis tweets pero lo lamento. Es molesto que ella diga que estoy detrás de su 'fama'. No importaría si tuviera 1 seguidor o 1 millón de seguidores, puedo defenderme. Un simple 'perdón' o 'gracias' hubiera sido bueno, pero claramente estás en negación y avergonzada", disparó la modelo británica contra la hija de Marcelo Tinelli.

"En realidad, no puedo creer que haya usado el hecho de que es famosa contra mí jajajajaja, ella copió toda mi vida y se rió de mí porque piensa que es famosa y que quiero un 'pedazo de su fama'. Eso es tan irrelevante. Sólo di que lo sientes y sigue adelante. Oh hombre, esto apesta", terminó Rebecca Fox su ataque contra Cande Tinelli.

Cande Tinelli apuntó contra Rebecca Fox

A pesar de querer dejar el tema ahí, Cande le mojó la oreja a Rebecca este domingo 27 de junio compartiendo imágenes de sus fans, quienes se tatuaron los mismos diseños de la hija de Tinelli.

"Gracias por hablar tanto de mí. Pd: sean libres de hacer lo que quieran. Besis a todes", lanzó Cande en un último mensaje tras la artillería que le lanzó Rebecca.