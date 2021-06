Hernán Drago habló sobre una posible participación en la política

El modelo explicó que recibió propuestas de más de 1 millón de pesos para lanzarse como político. Cuál fue posición.

Hernán Drago contó que le han propuesto ingresar al campo de la política. En ese sentido, el actor reveló que le ofrecieron, por grabar un spot publicitario de 15 segundos, más de un millón de pesos. En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live (Instagram de Radio Mitre), el modelo describió cuál fue su reacción. “Hay cosas que el dinero no comprar”, determinó.

En una entrevista distendida, el influencer expresó su punto de vista acerca de la incursión de las celebridades en el terreno político. “Mónica Farro comentó que la tentaron y Cinthia Fernández dijo en LAM (El Trece) que será candidata ¿Cómo estás viendo esto de las famosas a la política? ¿Tenés alguna opinión formada?”, preguntó el periodista.

La respuesta de Drago fue contundente. “Espero por muchos años no involucrarme en la política y no me gustaría relacionarme con ninguna bandera”, afirmó. Y luego agregó: “Me ofrecieron varias veces cargos y me ofrecieron mucho dinero para hacer un spot en las últimas elecciones”.

En ese orden de ideas, el mediático expresó que ejercer la función pública lejos está de su radar en la actualidad. “El día de mañana me gustaría irme a vivir a Bariloche y me han ofrecido hacer algo turísticamente con el gobierno de turno de allá”.

Al respecto, añadió: “No sé si en el día de mañana me tentará. Quiero a esa ciudad, pero está todo tan embarrado que seguramente ni lo intente. Ojos que no ven, corazón que no siente “. Finalmente, sentenció: “No me interesa, me da mucha pena y bronca, no quiero verme involucrado”.

Propuesta millonaria para ingresar en política

En ese contexto, el integrante del equipo de Bienvenidos a bordo (El Trece) manifestó que en una oportunidad recibió una propuesta millonaria a cambio de su militancia. “Me ofrecieron hacer un spot y linkearme cierto partido o hacer alguna foto con alguna inauguración”, aseveró.

Instantáneamente, el actor exteriorizó su pensamiento. “No me cierra ni de un lado ni del otro, cobrar un cheque de la política que no se sabe de dónde viene”.

“Hace un par de años me ofrecieron un millón y medio de pesos para hacer un spot de 15 segundos”, detalló. Acto seguido, describió cuál fue su sensación: “Me pegó como diciendo ´si esto pasan por mí, deben decir que salgo 3 millones de pesos´”. Y por último concluyó: “Funciona así y me importa muy poco lo que me ofrecieron. No pasaba por el importe".