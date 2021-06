Pelea histórica La furia de Rebecca Fox con Cande Tinelli: "Clonó mi vida"

La modelo volvió a apuntar contra la hija de Marcelo Tinelli y la acusó de copiarle "hasta las mascotas".

La modelo británica Rebecca Fox estalló contra Cande Tinelli en las redes sociales acusándola de plagiar su estilo y su vida. La influencer compartió fotos donde comparó los tatuajes, entre otras cosas, y hasta aseguró que la hija de Marcelo Tinelli le copió "hasta las mascotas".

"Desde 2016, ha clonado literalmente toda mi vida. Da miedo. Incluso copia hasta los detalles más pequeños como mis diseños de uñas. Cambios de color de pelo. Tatuajes. Incluso las mascotas. Yo tengo serpientes, ella tiene serpientes. Tengo un gatito de trapo, ella tiene un gatito de trapo. Es una mierd*", fue el tuit que Rebecca Fox lanzó en las últimas horas convirtiendo en tendencia su nombre y el de Cande Tinelli.

En el hilo -serie de tuits conectados de una misma persona- agregó: "Ah, y sin mencionar que se operó la nariz y le mostró a su cirujano una foto de mi nariz. Lo sé porque solía mandarme mensajes diciendo que yo era su ídola y al principio me sentía halagado. Pero han pasado los años y estoy perturbada", aseguró.

"Me puse las uñas de color amarillo brillante con caras negras sonrientes hace un par de semanas y al día siguiente tenía las mismas uñas exactas. Es un chiste con el que que no puedo lidiar. De todas formas, put*, si ves esto dame algo de crédito. No serías tú sin mí"

"Incluso hasta la tela de araña de la oreja. No puedo. También debo añadir que no es sólo yo que ella copia como se puede ver aquí. (Ella a la izquierda, Sammie a la derecha) oh y también tengo ese mismo tatuaje de Bulbasaur", añadió junto a unas fotos de los tatuajes de ambas.

En otro tuit, Rebecca "No me importaría, pero está copiando literalmente cada uno de mis movimientos sin dar crédito y ya he tenido suficiente. Puedo apostar mi vida a que si me tiño el pelo de púrpura y naranja esta noche, el suyo será púrpura y naranja para el fin de semana. ¿Quién copia las mascotas de alguien?", concluyó.

La histórica pelea entre Rebecca Fox y Cande Tinelli

En 2016, Rebecca Fox expresó su furia luego de ver que Cande Tinelli se había tatuado en el rostro el mismo dibujo que la británica había realizado. “No sólo la mujer más bella, ella es una persona hermosa y muy linda”, escribió Cande sobre su referente con una foto en Instagram en aquel momento.

"Esa chica que copió mi puto tatuaje del cuello y la cara me suspendió la cuenta de Twitter", escribió Fox en Snapchat. Enterada del enojo de Rebecca, la diseñadora dijo: "Me molesta que me reclamen a mí que 'copio' tatuajes, mientras a mí me viven copiando!". Sobre la suspensión de la cuenta de Twitter de la modelo, Cande dijo: "Yo no le reporté nada. Flashea la loca esa".

Ese mismo año, la modelo británica mostró un chat donde afirmaba haber intentado comunicarse con la hija de Marcelo Tinelli. "Traté de hablar con ella muchas veces en las que dijo que yo era su ídola. Ella continuó copiando todo, mi pelo, hasta mis uñas... es simplemente horrible.. cero crédito", sentenció.