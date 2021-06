Theofylaktos Kombos iba a ser destituido por repetidas denuncias de violencia y un cargo de posesión de cocaína cuando desató su ataque ante el tribunal religioso que lo enjuiciaba

Un sacerdote fue arrestado en Atenas después de que empezara a arrojar ácido contra los siete obispos de la Iglesia Ortodoxa Griega y otras personas presentes en el monasterio de Petraki, en un ataque sin precedentes.

De acuerdo con medios locales, el ataque tuvo lugar en medio de una audiencia disciplinaria que se adelantaba contra el clérigo Theofylaktos Kombos por las repetidas denuncias de conducta indebida, las cuales incluían actos violentos y problemas de drogas.

Todo ocurrió en el monasterio Petraki, en la capital griega, cuando se esperaba que el tribunal sindical de la iglesia anunciara su veredicto final de destitución al sacerdote de 37 años que ya había sido depuesto en primera instancia.

Pero cuando se disponían a emitir el veredicto, el clérigo sacó una botella de dos litros llena de ácido y sin mediar palabra comenzó a echarla sobre el cuerpo de los obispos.

“El cura que fue acusado estaba en la habitación y cuando le informaron que su apelación no fue aceptada y que ya estaba despedido, sacó la botella y empezó a rociarnos el líquido. La botella era grande, de dos litros, la sostenía con ambas manos. El no dijo nada. Tenía la botella en una bolsa. Cuando vi que sacó la botella, lo primero que pensé fue que era agua bendita. Mi mente no se fue a otra parte”, dijo Artis Kallinikos, uno de los obispos agredidos a la prensa local.

“Dios nos protegió a nosotros ya mí personalmente. Tenía una imagen en mi bolsillo de santificación y creo que eso ayudó mucho. Mis ojos están muy bien, tengo quemaduras en la cara pero el hospital me dijo que no es grave y por eso no me senté. No sé como están los demás, pero creo que sus vidas no corren peligro”, agregó a la cadena de televisión Ora Mega Society.