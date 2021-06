Fin del misterio Alina Moine y la verdad sobre el "romance" con Bossi que incluye a Marcelo Gallardo

La periodista se refirió al supuesto amorío con el humorista luego de ser vistos juntos en Miami. La teoría sobre su vínculo con el DT de River Plate.

Días atrás en Intrusos (América) se refirieron al supuesto romance de Alina Moine y Martín Bossi luego que saliera a la luz una foto de los dos disfrutando de la noche en Miami. Sin embargo, otra teoría sostiene que en realidad entre ellos existe una simple amistad y que el verdadero amor de la periodista sería ni más ni menos que Marcelo "El Muñeco" Gallardo y que el humorista sería "una pantalla".

En ese sentido, la conductora de ESPN no esquivó los rumores y salió a explicar que: “¡Con Martín somos muy amigos desde hace muchos años! Estamos en Miami con más amigos de vacaciones. Tenemos una amistad a modo ‘familia del alma’. Somos ‘amigos/familia’… ¡Nada más lejos de ser pareja!”, dijo a Ciudad.

Este lunes, Rodrigo Lussich aseguró en el programa de espectáculos que estaba en condiciones de afirmar que “Alina Moine y Martín Bossi están juntos en Miami”. Mientras que su colega Adrián Pallares aclaró: “Están juntos, no es que coincidieron, que se encontraron. Vengan de a uno a desmentir si Moine y Bossi no lo están haciendo”.

Si bien Alina Moine reconoció la situación, desmintió de forma categórica tener un romance con Martín, que dos semanas antes había sido relacionado con Romina Richi, actual participante de La Academia de ShowMatch.

“La realidad es que estoy solo y la relación que se construye con una mujer no tiene que ver solamente con el sexo o el amor. Se puede ser amigos. En tantos años de carrera construí hermosas relaciones como con Alina, Romina Richi y otras mujeres u hombres, que son amigos”, dijo por su parte Bossi a PrimiciasYa.

Y agregó con mucho humor: “La próxima vez que me llamen prefiero que me relacionen con alguien del exterior, para que mi nombre sea internacional. Por ejemplo con Penélope Cruz, me gustaría Scarlett Johansson o con Brigitte Nielsen, la exmujer de Sylvester Stallone...”.

En medio de los rumores de romance con Bossi, surgió la información que vuelve a vincular a Alina Moine a Marcelo Gallardo, quien se encuentra en Orlando, Florida, junto al plantel de River Plate para realizar la pretemporada.

"River siempre viaja a Estados Unidos para realizar allí la pretemporada, y dicen los que saben que la última vez que estuvieron también había estado Alina Moine allí", señaló Adrián Pallares.