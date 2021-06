Charlotte Caniggia insultó a Ángel de Brito y quedó afuera de La Academia

La hija de Mariana Nannis le lanzó un bestial exabrupto al jurado, Pampita la cruzó y terminó eliminada del programa conducido por Marcelo Tinelli.

Charlotte Caniggia perdió los estribos en la gala de eliminación de La Academia este miércoles 23 de junio, y le lanzó un tremendo insulto a Ángel de Brito tras realizar su performance. Carolina Pampita Ardohain la cruzó furiosa y le recriminó la falta de respeto. Tras dar a conocer los puntajes, la hija de Mariana Nannis quedó afuera del certamen conducido por Marcelo Tinelli.

Todo empezó cuando Marcelo Tinelli preguntó por las performances de los equipos que se encontraban en el duelo: Charlotte, Débora Plagger y Pachu Peña y sus respectivas parejas. "Vi caras raras, como diciendo ¿qué hacen?", dijo el conductor.

"¿Te sentís bien, Ángel?", preguntó Tinelli, a lo que el jurado respondió: "Muy Broadway todo, muy musical. Charlotte vino a robar hoy porque el tema que eligió lo hizo el año pasado en el Cantando (2020)”, señaló.

“Pero el estilo fue otro, amigo. Vení acá vos y hacelo vos a ver cómo te sale, la conch* de tu madre", exclamó Charlotte a De Brito. "No, lo digo jodiendo. Fue en chiste”, sostuvo la mediática tras la inmediata reacción de todos los presentes. "¿Estás chupada?", le respondió el conductor de LAM (El Trece). Luego de una suave intervención de Tinelli, Caniggia dijo: "Tomá agua Ángel, te va a hacer bien". "Vos también tomá que te va a hacer bien", le replicó el conductor de la primera mañana de El Trece.

Pampita cruzó a Charlotte Caniggia por Ángel de Brito

Cuando Marcelo le preguntó a Pampita por las performances, la integrante del jurado salió en defensa de su compañero y dijo: “No me gusta que los participantes nos digan malas palabras, no me parece. No me importa a quién fue, no me gusta y no me parece que sea el trato que nos tengamos que tener entre nosotros. No me parece que un participante le diga la palabrota que dijiste. No es chiste”, le indicó.

"Quizás vos no tenés ninguna empatía. Las hormonas se ven que te están explotando. No tenés gracia, querida. No te tomás nada bien. Horrible”, respondió desafiante Charlotte, quien terminó eliminada de La Academia 2021.