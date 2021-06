El escándalo policial de Morena Rial en Córdoba: "Me maltrataron"

La hija de Jorge Rial denunció el trato que le dio una oficial, y relató cómo fue el confuso episodio que protagonizó.

El pasado fin de semana, Morena Rial vivió una confusa situación durante un control policial en Córdoba. La hija de Jorge Rial denunció que la trataron como a una delincuente y que tuvo mucho miedo.

"Un control policial en Córdoba, luego de revisarme todo el auto. Tratarme como si fuera una delincuente. Me maltrataban", escribió Morena en una historia de Instagram donde mostró la multa que recibió por supuestamente tener las luces traseras sin funcionar. Sin embargo, la hija de Jorge Rial confirmó en la misma captura que las luces funcionaban correctamente.

"Como no encontró nada me hace una multa porque las luces no funcionan. Dejo la foto para que se vea que sí funcionan. Vergüenza me da el trato hacia las mujeres y las personas en general por parte de la policía de Córdoba", denunció Morena. ¡La verdad tuve mucho miedo!", aseguró.

Indignada y enojada por la situación que había vivido, la madre de Francesco Benicio Ambrosioni, manifestó en un video que grabó y compartió en sus siguientes historias: "Lucía Vallejos, que es la policía que me hizo la multa, cero empatía con todo", arrancó. Y continuó: "Más allá de que estaba cumpliendo su trabajo, porque su trabajo es hacer bien las cosas y no hizo nada, la multa se la va a pagar Dios", advirtió.

"Hoy me la hicieron a mí, pero están acá en el Peaje de Malagueño y siempre tratan de agarrar a alguien y cag*rles la vida. Para eso sirven, porque no sirven para más nada. Te cansan que estén choreando en todos lados y vienen estos pelotud*s a hacerte una multa. Me la hicieron por una luz sucia. Andá a lavarte el ort* que lo tenés sucio vos", le dedicó a la oficial que la paró en la ruta.

"No se dejen pelotud*ear por la policía, ni se dejen maltratar. Cuando me empezó a maltratar, empecé yo a contestarle como el culo. Todo bien pero es ridículo que como no te encuentran nada te tratan de meter en algún quilombo porque ellos tienen que hacer cinco multas por día, y me lo dijo alguien de ahí adentro", sumó Morena Rial sin miedo a nada.

"Y voy a hacer el descargo y no pienso pagar cuando están tratando de hacerme un daño", terminó junto a un video donde muestra el estado de las luces de su auto de alta gama.