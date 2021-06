Fin del conflicto

La cantante de música tropical hizo referencia a la polémica que inició en 2019 con la hija del conductor Jorge Rial.

Fue en 2019 cuando Morena Rial se sintió atacada frente a un comentario que Gladys, La Bomba Tucumana, le hizo a Jorge Rial: “No sabés cuánto me atacaban en las redes. Si hay alguien que sufrió bullying cuando estuve en el Bailando, fui yo. No creo que haya ser humano que lo haya sufrido como yo”. “Me decían: ‘Empanada de esto’, ‘negra villera’, ‘sucia’, ‘pata sucia’, ‘ladrona’, ‘el único tema que tenés (por La pollera amarilla)’, ‘gorda’, ‘cerda’, ‘sos la mamá de Morena Rial’", cerró.

Frente a esa referencia, la actriz inició una causa “por discriminación” contra Gladys que, finalmente, llegó a su fin. Tras ser sobreseída, La Bomba Tucumana contó: “Me dolió tanto todo lo que tuve que pasar... Fue tanto y tanto acoso que te pueden llegar a dar ganas de tirarte del balcón. No me pasó, pero llegué al punto que tuve que tomar antidepresivos".

En diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez, la artista se mostró dolida por lo que le tocó atravesar y confesó que eso tuvo un impacto negativo en su salud física y mental: “Me pegó muy mal, porque yo con Morena no tengo ningún problema”. “La quiero por lo que compartimos y me gustaría que podamos vernos, yo siempre dejo la puerta abierta para que podamos tomar un café”, remarcó.

“Siento mucho dolor por las personas que dedican tiempo a hacer daño en las redes ,con todo lo que está pasando”, se lamentó Gladys, La Bomba Tucumana, y señaló: “Hubo momentos de la pandemia en los que estuve muy mal, me pesó y me angustié mucho. Además, Morena era amiga de mi hijo cuando eran más chicos, yo la quería y la quiero mucho”.

“El concepto que traje ese día era que a las dos nos pasaba lo mismo en las redes. Que me insultan a mí y la insultan a ella, cuando creen que decir que soy su madre es una ofensa, creyendo que yo por ser la madre podría sentirme ofendida”, explicó sobre el comentario que lanzó hace casi dos años. Por último, La Bomba cerró: “La Justicia me sobreseyó porque se dió cuenta que nunca en la vida podría querer discriminar a nadie. Lamento que se haya desvirtuado el concepto de lo que yo quería hablar”.

“Yo no tengo nada contra Morena. Siempre traté de visibilizar una problemática que daña a muchas personas en este país, inclusive a Morena y a mí. Ahora intento seguir adelante, voy al frente y avanzo. Pero no la estoy pasando bien por diferentes motivos personales”, sentenció Gladys.