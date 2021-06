Tristeza Karina Crucet habló tras el video de Lía: "Los deterioros son terribles"

También la nieta de la cantante opinó acerca de la situación de su abuela y sobre el video difundido en Twitter. “Me duele, porque ella no está consciente”, apuntó.

Luego de la difusión del último video de Lía Crucet, Karina Crucet y Malena Rosario González, su hija y su nieta, hablaron sobre la salud de la ídola de la movida tropical, quien permanece bajo tratamiento en un instituto psiquiátrico.

En ese sentido, ambas manifestaron su repudio a la filmación viralizada por el marido de la cantante, Tony Salatino. En una entrevista con Tomás Dente en Vivo para vos (Canal KZO), las muchachas expresaron su dolor por la actual situación de la exvedette. “Hay un montón de cosas que vi que no quiero contar”, afirmó Karina.

“Hoy no hablo con ella, pero porque es muy difícil”, comentó Malena luego de que el periodista le preguntara por el actual vínculo con su abuela. “Porque para hablar con ella tengo que hablar a través de mi tío, que tengo que esperar a que me dé el Ok para poder ir a verla”. Para ilustrar la circunstancia, la joven recordó una anécdota: “El otro día la llamé y le dije ´bueno abuela, ya vamos a ir y vamos a chusmear´. ´Bueno, bueno´, me dijo ella. Todo es hasta ahí”.

Además, la nieta de la artista hizo hincapié en que la intérprete de “La güera Salomé” siempre fue “muy coqueta”. “A ella les gustan muchos, las cremas, los accesorios y la ropa. Por ahí venía y me regalaba un vestido de ´cuando era flaquita´”, sostuvo Malena. Acto seguido, la muchacha apuntó directamente contra la grabación que circula en Twitter: “Por eso me duele cuando pasan estas cosas, porque yo sé que ella no está consciente de ese video”. Y agregó: “Ella, sí usaba peluca, pero como la usa Moria Casán u otros artistas, bien”.

Por último, al respecto sentenció: “El otro día me acordaba, cuando vivía en Florida, que ella tenía todas pelucas peinadas, perfumes importados y los mejores maquillajes. Por eso me duele que el marido diga ´ella lo quiso sub´. Pasáselo a los fans en privado, no lo publiques”.

La salud de Lía Crucet: la palabra de Karina, su hija

En el mismo espacio, Karina también fue consultada sobre la relación con Lía Crucet. “¿Cómo es establecer una conversación con tu mamá?”, preguntó Dente. La respuesta, en primer lugar, hizo alusión a la capacidad de concentración de la cantora. “Cuando fui a verla al psiquiátrico, no pude hilar mucho una conversación, porque ella medio que se va”, explicó.