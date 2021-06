Vacunas VIP

El ex presidente dijo que era correcto por tratarse de una funcionaria pública. Evaliz Morales fue inoculada pese a no pertenecer al rango etario que recibe dosis en Bolivia

Evo Morales no se sonrojó cuando debió enfrentar los micrófonos para hablar del caso que escandaliza a gran parte de la opinión pública boliviana. Su hija Evaliz Morales Alvarado, de 26 años, fue vacunada contra el coronavirus pese a no registrar ninguna enfermedad preexistente y no pertenecer a las franjas etarias que comenzaron a ser inmunizadas en Bolivia.

El ex presidente Morales justificó que su hija Evaliz haya recibido la vacuna contra la COVID-19 fuera de turno alegando que es funcionaria y está “en contacto con la ciudadanía”. “Alguna información nos dieron, así como en el magisterio están vacunando a todos sin control de edad, me informaron, ojalá que se confirme, que todo el personal de la administración pública que tiene contacto con la ciudadanía tiene que hacerse vacunar”, ha señalado el jefe político del presidente Luis Arce ante la prensa.

Sin embargo, por el momento, no se conoce en Bolivia disposición alguna sobre la vacunación de funcionarios públicos de diferentes edades, en contraste con la inmunización de las personas que trabajan en el sector educativo boliviano, tal y como ha resaltado el diario Los Tiempos.

Evaliz, de 26 años y funcionaria de la Procuraduría General del Estado de Bolivia (PGE), recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 el 24 de mayo, según han confirmado los verificadores Bolivia Verifica y Chequea Bolivia. En concreto, recibió la Sputnik V el mismo día que el presidente Arce fue inoculado con la primera dosis.

En esa fecha, el plan de inmunización contra la enfermedad de Bolivia estaba orientado a los mayores de 50 años, un grupo poblacional en el que Evaliza claramente no entra. El 1 de junio el Ministerio de Trabajo volvió a publicar un documento en el cual daba instrucciones para el desarrollo de labores presenciales en el sector público de forma escalonada, pero no hubo una disposición que autorice la vacunación de los funcionarios públicos, tal como aseguró Morales.