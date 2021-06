Plaza Brasil: Desalojo depende de la Municipalidad de Iquique

Con Hugo Marín, Sonia Moreno y Silvia Prieto se reunió el gobernador René Muñoz para informarles del coordinado trabajo que ha realizado la gobernación en la Plaza Brasil, espacio público ocupado por migrantes venezolanos desde enero que, a juicio de los tres dirigentes sociales, se ha transformado en un foco de insalubridad, de constantes robos y de tráfico de drogas. Para los dirigentes, quienes demandan ser escuchados en la búsqueda de una solución integral que respete los derechos humanos de los migrantes, la situación que se vive en la Plaza Brasil es insostenible, afectando seriamente la calidad de vida de quienes viven en el colectivo O’Higgins o en los sectores aledaños. “Nuestra idea es que se respeten los derechos de los migrantes, pero queremos ser parte de la solución para recuperar esa plaza que es patrimonio de los iquiqueños y que hoy se han transformado en un lugar insulabre e inseguro. Hay robos cotidianos, por lo que solicitamos mayor resguardo policial para nuestros vecinos”, dijo Hugo Marín. Para el gobernador René Muñoz las gestiones realizadas significaron terminar con la situación de calle de centenares de migrantes, precisando que sin esa gestión, coordinada por la gobernación, serían cinco o seis los espacios públicos en una situación similar a la de la Plaza Brasil. Y en ese ámbito, Muñoz recalcó que ha tenido la mejor de las disposiciones para trabajar en conjunto con otras entidades y buscar de forma mancomunada una solución definitiva a la problemática de la Plaza Brasil.

Ante la pregunta de por qué no se desaloja la plaza, el gobernador precisó que la Municipalidad de Iquique administra ese espacio público y de acuerdo a la normativa vigente son ellos los que deben solicitarlo a la gobernación, petición que el municipio no ha realizado, pese a que con fecha 25 de mayo se envió un oficio al alcalde Mauricio Soria señalándole la información que debía incluir en la solicitud para el desalojo.

Desde el 14 de enero en que la Gobernación Provincial de Iquique realizó el primer catastro, más de 400 migrantes han llegado a la Plaza Brasil, de los cuales 350 han dejado el lugar, debido a la coordinada intervención de la gobernación y la Organización Internacional para la Migración, OIM, que consistió en estas acciones:

-Retiro por orientación de la Gobernación Provincial de Iquique. Entrega de información respecto de su situación migratoria, gestiones de autodenuncia, requisitos de movilidad dentro del territorio nacional y orientación general.

-Residencia transitoria. Prestación de la OIM para el traslado de personas a una residencia transitoria por un plazo de 7 días hasta 14 días. El objetivo fue que los migrantes autogestionaran sus ingresos y así pudieran arrendar o trasladarse a sus lugares de destino final.

-Aporte en arriendo. Prestación de la OIM que consistió en el aporte en el pago de arriendo por un plazo de 1 a 3 meses.

-Traslado humanitario. Prestación de la OIM donde se trasladaron grupos familiares desde Tarapacá hacia otras regiones por motivos de reunificación familiar. Esto se realizó bajo los requisitos y normativas de OIM; así como también bajo los protocolos sanitarios que dispone el Ministerio de Salud de Chile.

– Sin solución. Migrantes que manifiestan la intención de quedarse en Tarapacá debido a que no cuentan con redes de apoyo, no poseen los recursos económicos, son grupos unipersonales y finalmente, no poseen ni manifiestan mayor interés en salir de la condición en la que se encuentran.