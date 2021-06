Romance confirmado Escándalo entre Nicole Neumann y la ex de José Manuel Urcera, su nuevo novio

El piloto y la modelo se encontraron con la ex de él, quien los increpó. Todos los detalles.

Después de la confirmación de la relación por parte de Nicole Neumann, fue José Manuel Urcera quien habló del romance que vive con la modelo y cómo cayó el tema en su familia y entre sus amigos. Sin embargo, en Intrusos (América) revelaron el primer escándalo que la pareja enfrentó con la exnovia del piloto de autos, Micaela.

Si bien la relación entre el referente del Turismo Carretera y la conductora de Santo Sábado (América) va viento en popa, Marcela Baños sumó información picante sobre un encontronazo que la flamante pareja tuvo con la ex pareja de él.

"Esta relación tiene dos meses. Cuando se dio a conocer esta noticia, se decía que él (Urcera) la seguía viendo (a la ex). Pero cuando este fin de semana van a pasear (en Río Negro), en un momento fueron al mercado (Urcera y Nicole) y apareció la ex, Micaela", comenzó contando la panelista de Intrusos.

"La ex les dijo de todo, de todo", añadió Baños sobre el inesperado momento. "Nicole no entendía nada. Se quedó... Los dos siguieron caminando como si nada, como 'no me importás nada'", afirmó.

Qué dijo José Manuel Urcera

Consultado por Gonzalo Vázquez para Intrusos, el piloto de automovilismo dijo sobre la explosión mediática que se generó luego de conocerse su relación con Nicole: "Es raro porque no estoy acostumbrado. Todo el mundo escribiéndote". "Estoy acostumbrado a que me escriban 'che, que bien el fin de semana o que mal', algún amigo o fanático pero no por otras cosas. Entiendo que es parte de esto y no pasa nada", afirmó.

Al preguntarle qué dijeron sus amigos al enterarse del romance, José Manuel Urcera reveló: "Es la persona que le gusta a tus amigos, a los papás de tus amigos, a tus abuelos, a todo el mundo y es real. Es muy linda y obviamente es muy conocida en el país, y causa eso, pero después cuando conocés en persona a la gente las normalizás, empezamos a ser todos iguales y la tratás de igual a igual", indicó.

"Estamos conociéndonos, y muy bien... con buena relación", agregó el piloto, de 29 años de edad.

Sobre qué pensó al momento de conocer a Nicole, Urcera realizó un paralelismo con rubros diferentes al suyo: "Me ha tocado conocer gente de otros rubros o deportistas que yo en un momento admiraba y después los conocés y te hacés amigo, y en el momento que no lo conocías lo idealizabas y lo tenías como en un pedestal casi intocable, y con esto pasa igual", sintentizó la nueva conquista de Nicole Neumann.

También consultada por Intrusos, la conductora de Santo Sábado (América) dijo: “¿Qué tanto se ha dicho?”. Gonzalo Vázquez insistió al enumerarle las similitudes entre las últimas fotos que tanto ella como él compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram: una bodega, un paseo en yate y un avión privado, escenas de un viaje fugaz a la Patagonia. “Pero, ¿cómo saben todo eso?!”, preguntó Nicole.

"Estoy en un momento de mucha paz y equilibrio, es lo que uno intenta", cerró la rubia.

Luego, Rodrigo Lussich dio detalles del viaje que hicieron juntos: “Fueron a una bodega juntos, fueron en un yate. Comparamos las fotos y vimos como ella había ido a la misma bodega que había ido él. Se los vio en el mismo lugar, el mismo barco. Viajaron a Rio Negro, a conocer a la familia de él. Fueron en avión privado, él la viene a buscar después del programa que conduce".