Elecciones 2021 Las elecciones provinciales se realizarán el 15 de agosto

El gobernador, Gustavo Sáenz, fijó la nueva fecha en la que se celebrarán las elecciones legislativas provinciales, tras la postergación de los comicios por la situación sanitaria por la pandemia del COVID-19. Los salteños tendrán que ir a las urnas el domingo 15 de agosto.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial de este jueves 3 de junio, a través del decreto N° 433. La convocación para el acto eleccionario incluye la elección de senadores y diputados provinciales, concejales y el intendente de Aguaray, municipio que fue intervenido.

Además, cabe recordar que la gran novedad este año será la elección de los Convencionales Constituyentes que trabajarán ad honorem en el proyecto de reforma parcial de la Constitución Provincial, que incluye entre sus puntos más sobresalientes la limitación de los mandatos.

“La pandemia por COVID-19 ha tenido diversos impactos en la realización de los procesos electorales en diversos países, algunos de los cuales debieron modificar las fechas de sus comicios a los fines de evitar que coincidan con un momento de crecimiento de los contagios”, reza parte del decreto.

En este sentido, se asegura que la postergación permitirá avanzar en el plan de vacunación contra el COVID-19 con el objetivo de garantizar mayor inmunidad en la población y con ello una merma en la curva de contagios.

Pamela Caletti y sobre el desdoblamiento

Tras la postergación de las elecciones provinciales por decisión del gobernador Gustavo Sáenz, a raíz de la situación epidemiológica, los distintos partidos y referentes de los espacios políticos se reunieron este lunes por la tarde para debatir cuándo puede ser la nueva fecha para los comicios, la cual deberá ser fruto del consenso.

Al respecto de este debate y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- la apoderada del frente Gana Salta, Pamela Caletti, dio más detalles de lo ocurrido en la reunión calificándola como “muy positiva, hubo un amplio apoyo a esta modificación de fecha eleccionaria y al desdoblamiento de las elecciones provinciales de las nacionales, creemos que es lo más apropiado dadas las circunstancias actuales”.

Del mismo modo enfatizó que, si bien no se habló de una fecha exacta o un día puntual al cual mover las elecciones, sí afirmó que “el debate fue más si se desdoblan o no las elecciones, hay argumentos muy fuertes para que las elecciones provinciales tengan una fecha, desdobladas de las nacionales”.

Para señalar uno de estos, recalcó que los sistemas de votación –papel y electrónico- son distintos. “El de papel necesita fiscales, cuartos que no podían tener ventilación; las máquinas pueden estar en lugares abiertos, no necesitan constatación de fiscales”, ejemplificó. También sumó la cantidad de días a votar: “Salta tiene una elección, Nación tiene dos, Salta tiene un cronograma avanzado, el sistema nacional aún no inició su cronograma”.