El duro castigo a Claudia Fontán en MasterChef Celebrity: "Estoy completamente de acuerdo"

A pesar del escándalo, la actriz cocinó durante la emisión. Al finalizar el programa, el jurado le anunció la decisión que tomó sobre su futuro en el reality.

El jurado de MasterChef Celebrity Argentina 2 (Telefe) tomó una decisión sobre el futuro de Claudia Gunda Fontán, quien utilizó una preparación que se le había caído al piso y mintió sobre eso, y se lo anunció en el final del programa. Previamente, la actriz lloró, pidió disculpas y se puso a disposición de ellos. "Estoy completamente de acuerdo", dijo.

A pesar del escándalo, La Gunda no fue sancionada en el inicio de la emisión. En cambio, tuvo su revancha y quedó junto a María O’Donnell para definir quién ganaría la segunda estrella, ya que la primera se la había llevado Gastón Dalmai.

Segundos antes de la finalización del programa, Damián Betular tomó la palabra y dijo: "El mejor plato de la noche es el de Gunda”, anunció. Pero fue en ese mismo momento en el que el jurado le informó a la conductora de la 100 cuál sería la decisión que tomaron con Germán Martitegui y Donato De Santis.

"Tenés el mejor plato, pero no vas a tener estrella hasta que dure esta semana, ni nunca. Cocines el mejor plato, vas a tener que estar todos los domingos presente cocinando hasta que llegues. Ojalá que sea lejos y que quede todo esto atrás", continuó el cocinero, y le otorgó la estrella a la periodista por tener "el segundo mejor plato de la noche".

Consultada por Santiago del Moro, Fontán expresó: “Quedé a disposición lo que decida el jurado y, si han decidido esto estoy completamente de acuerdo. Acá se cocina todos los días y es lo que voy a seguir haciendo", cerró Claudia Fontán.

¿Qué pasó con Claudia Fontán en MasterChef Celebrity?

Previamente, al comenzar el programa, la actriz rompió en llanto, pidió perdón y se cruzó con el jurado, que le advirtió que "tomarán las cartas sobre el asunto".

"Es inadmisible que haya usado algo del piso, no lo podía creer cuando lo ví. Lo que más me mortifica es haber tenido la oportunidad de reconocerlo y, no sé por qué, dije que no lo había puesto. Eso es lo que me genera más angustia y vergüenza", indicó rompiendo en llanto.

"Me gustaría volver a ganarme la confianza de ustedes que, para mí, es muy importante. Por respeto a ustedes, a mis compañeros, a Santiago del Moro y al público les pido, si sirve de algo, ir directamente a la gala de eliminación, si esto se me permite y poder seguir cocinando en estas cocinas que yo respeto mucho. Y quedar a disposición de lo que ustedes decidan respecto a m", pidió Claudia Fontán aún sin poder contener las lágrimas.