Nuevo mapa político de la región

En el 2016, el oficialismo tenía tres alcaldes y 22 concejales militantes. Tras la última elección, solo consiguieron nueve ediles y ningún jefe comunal. Analistas políticos sugieren que esto fue un castigo al sector por la gestión del gobierno y la falta de liderazgo del gabinete regional.

El mapa político de las autoridades electas de Antofagasta sufrió una fuerte modificación tras las últimas elecciones, proceso en el que los partidos tradicionales registraron las mayores pérdidas, con una crisis que es más evidente en el sector de la centro derecha. El oficialismo en los comicios del 2016 tuvo tres alcaldes y 22 concejales que militaban en alguna de sus tiendas, mientras que este 2021, el bloque solo consiguió nueve ediles y no logró ninguna jefatura comunal.

A esta nueva composición política además hay que sumar otros dos resultados. Primero, la elección de constituyentes, grupo que a nivel local quedó compuesto por dos mujeres independientes, un militante de la UDI y otro del Frente Regionalista Verde Social (FREVS). Y la segunda vuelta para definir el cargo de gobernador regional, que disputan Marco Antonio Díaz (RN) y Ricardo Díaz (Unidad Constituyente), aunque este último obtuvo el 39,59% de los votos y cuenta con un amplio margen para ganar en segunda vuelta.

En el proceso del 2016, en la región fueron elegidos cinco alcaldes independientes, aunque dos de ellos (San Pedro y María Elena), estaban en el pacto Chile Vamos. RN administró las comunas de Mejillones y Calama, la UDI Ollagüe y los radicales hicieron lo propio en Taltal. A nivel de concejales, los partidos oficialistas lograron que 22 de sus militantes se quedaran en estos cargos. Pero casi cinco años después, el escenario cambió drásticamente para la centro derecha que no llegó a ninguna alcaldía y de los 22 ediles, bajó a nueve en toda la región.

La comuna de Antofagasta es un buen ejemplo de lo ocurrido con los concejales. Si en el 2016 tenía cuatro representantes en el Concejo Municipal (dos UDI y dos RN), ocupando prácticamente la mitad de la sala, luego del fin de semana del 15 y 16 de mayo, solo el RN Luis Aguilera ahora es parte de los diez electos. Por su parte, los independientes fueron los que más crecieron en votos, con siete alcaldes y 26 concejales en toda la zona. Además, irrumpieron con fuerza nuevos partidos políticos; el FRVS ganó la alcaldía de Calama, colocó un constituyente y otros cuatro ediles. RD y el PTR no solo obtuvieron un cupo de concejal cado uno, al mismo tiempo superaron los 20 mil votos en la elección de gobernadores regionales.

El cientista político y magister de la Universidad de Chile, Matías Díaz, explicó que los últimos comicios dejaron una señal de clara preferencia por los independientes, “un castigo para las coaliciones tradicionales porque a Unidad Constituyente o la exNueva Mayoría, no le fue mejor que Chile Vamos. Desmarcarse de los partidos fue la tónica de estas elecciones”.

Respecto a que los independientes ahora son una mayoría, Díaz señaló que habrá que ver cómo actúan, ya que su independencia les otorgará autonomía cuando aparezcan diversos temas y no tendrán que mantener la disciplina de una estructura partidista o una coalición. Y si este nuevo escenario marcará las elecciones de fin de año, el cientista política explicó que hay que tomar los datos de lo que pasó con los constituyentes.

“Si a final de año ese grupo de independientes logra inscribir una lista para el Congreso, lo más probable es que se fragmente el voto de la misma manera que sucedió en la constituyente”, señaló. Díaz expuso que en este panorama, la oportunidad que podría tener la derecha tras la derrota electoral, es que las comunas comiencen a salir de manera definitiva de las cuarentenas y que las perspectivas económicas permitan generar empleo.

“Llegó la sanción popular a través de las urnas”

Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas, apuntó a lo sucedido con la centro derecha en Antofagasta, indicando que hay dos lecturas del fenómeno. “A nivel nacional hay un rechazo y la Moneda no ha ayudado en nada a revertir eso, teniendo en cuenta el estallido social, la polémica por la represión y su oposición al 10%. Todo esto pasó factura, llegó la sanción popular a través de las urnas del pésimo desempeño y la falta de sintonía del gobierno”, analizó.

A nivel regional, añadió el término de la posición confortable que la derecha nunca antes había tenido en la región y que duró cerca de tres años. “La situación hegemónica que tuvo la diputada Núñez posterior al triunfo de Piñera en el 2017, ya no existe, ahí debe realizarse un mea culpa a nivel regional. Los dos últimos intendentes no tuvieron mucho protagonismo, seremis con poco liderazgo, los directores de servicios con pocos resultados que presentar. Un montón de ovejas no puedes transformarlas en leones en condiciones difíciles”, cuestionó.

Zamorano también criticó el comité político local, ya que los partidos oficialistas no supieron advertir este desenlace y hay serias dudas sobre si sabrán cómo reaccionar. “A estos elementos agregamos que la figura fuerte de la derecha, Paulina Núñez, vivó un distanciamiento con su propio pupilo (Marco Antonio Díaz), no hubo un respaldo claro después de la primaria y en el caso de Roberto Soto (candidato de la centro derecha a la alcaldía), indicó que no se le podía pedir cargar con muertos en política y los resultados le dan la razón de algún modo”, mencionó, ya que Soto, ganador de las primarias oficialistas y teniendo la campaña con más recursos, terminó último en la elección.

Y el doctor en Ciencias Políticas concluyó que la derecha enfrentó los comicios con divisiones internas y la pregunta ahora es si esto continuará después de la derrota sufrida. Según lo que observa, cree que el sector dejará sus diferencias de lado y tratarán de mitigar el daño recibido. “La crisis es de los partidos tradicionales, RD renació de sus cenizas con una votación interesante, el PTR alcanzó más de 20 mil votos, el Concejo Municipal de Antofagasta se tiñó de rojo. Los partidos de la exConcertación salen tan mal parados como los de derecha”, dijo Zamorano.