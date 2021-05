El periodista de 60 años tuvo fiebre y fue ingresado a un sanatorio por una infección urinaria. Los detalles.

Jorge Lanata fue internado de urgencia en Miami, Estados Unidos, tras tener fiebre. El periodista de 60 años de edad no tiene Covid-19 según el último parte médico, y su ingreso al hospital Mount Sinai se debe a una infección urinaria.

De acuerdo a lo informado por Todo Noticias, canal en el que Lanata trabaja como columnista de TN Central, el presentador de televisión y radio empezó a levantar temperatura en la tarde del miércoles, por lo cual se sospechó que se había contagiado coronavirus. Sin embargo, todos los testeos a los que se sometió dieron un resultado negativo.

“Está cursando una infección urinaria, está con tratamiento de antibióticos y deberá permanecer internado en ese sanatorio de Miami al menos durante una semana”, informaron en la señal de noticias.

El conductor de Periodismo para todos (El Trece) y Lanata sin filtro (Radio Mitre) estaba en los Estados Unidos grabando un documental para Disney, y esta dificultad en su salud supone una demora no solo en ese proyecto, sino también el de sus otros trabajos en la República Argentina.

"Porque tiene que ser monitoreado se queda internado, no por gravedad”, dijo Dominique Metzger en TN con respecto al estado de salud del columnista de Telenoche.

Por otro lado, en Intrusos en el espectáculo (América) informaron que la pareja del periodista, la abogada Elba Marcovecchio, se encuentra con él en el hospital de Miami.

Covid-19 en los Estados Unidos

El fundador de Página 12 reveló que fue inoculado días atrás. “Yo me voy a vacunar en la Argentina y voy a esperar seis años para que me den la segunda dosis”, ironizó Lanata en diálogo con Mariana Fabbiani, antes de decir que se vacunó en Miami, estado de Florida.

“Yo no estuve de compras por ningún lado, pero me contaron que en los shoppings arde de argentinos, que hay mucha gente que vino a hacer turismo de vacunación, acá están vacunando gente en la playa. Parte del equipo que me está acompañando se vacunó en la playa, por ejemplo, los cámaras y sonidistas”, relató el conductor.