Decidida Juana Viale se casa con Agustín Goldenhorn: "La fecha, pronto"

Rodrigo Lussich reveló que la conductora contraerá matrimonio con el arquitecto con el que sale desde mediados de 2020. "La fecha ve

Juana Viale se casará con su novio, el arquitecto Agustín Goldenhorn, este 2021, anunció Rodrigo Lussich en la emisión de Intrusos (América) de este miércoles 19 de mayo.

"A partir de lo que diga Rodrigo ahora, todos los fines de semana le van a preguntar ¿cuándo te casás nena?", anticipó Adrián Pallares la "Escandabomba" que estaba por tirar su compañero en la conducción de Intrusos, quien previamente había presentado algunas pistas. "Hay pruebas que muestran que ella ya dijo cómo quiere que el novio le pida la mano al padre", recordó Lussich.

"En la familia, es un hecho de que ella y él se van a casar. La fecha vendrá pronto, y el casamiento llegará... y yo querría que tampoco demoren mucho para que esté toda la familia", agregó, para luego anunciar: "Señoras y señores, se casa con su novio Agustín, Juanita Viale".

"Tuvieron algún distanciamiento pero ahora están pasando por un gran momento. Ella está muy enamorada", indicó Lussich, quien minutos antes había afirmado que la familia Legrand/Viale está muy contenta con Agustín Goldenhorn y bancan la pareja que forma con Juana. "La decisión está tomada. Quieren un casamiento muy bajo perfil, no sé si secreto, pero sí decir 'me casé'. Ahora lo oficializamos nosotros", concluyeron.

El día que Juana Viale habló de casamiento

En mayo de 2020, Juana Viale presentó en público a Agustín Goldenhorn. Sucedió en la emisión del 17 de mayo de ese año en pleno Almorzando con Mirtha Legrand, cuando el arquitecto de 42 años de edad, acompañó a la conductora de 39 al programa y las cámaras lo enfocaron.

Ese día, Gabriel Oliveri, uno de los invitados a la mesa, le preguntó si no le daban ganas de volver a ser madre. "Yo le quiero contar a la gente que acabo de ver a Agustín, ¿estás pensando en casarte?", le consultó el director de marketing y comunicación del Four Seasons Hotel Buenos Aires a Juana. A lo que la actriz respondió: "A mí me encantaría lo que tenga que suceder. Y si ese hombre que está ahí sentado...". Interrumpiéndola, Oliveri indagó: "Viene una noche y te ofrece un anillo y te dice casémonos, ¿te casas?". "Sí, supongo que sí. Él tendría que hablar, a mí me encantaría que vaya a hablar con mi papá", afirmó la hija de Marcela Tinayre e Ignacio Viale Del Carril.

La historia de amor

"¿Qué te enamoró de él?, la última y no molesto más", le preguntó Oliveri. Mirando hacia donde estaba Agustín, Juana dijo: "Bueno, voy a contar nuestra historia. Fue una cita a ciegas".

"Yo había ido a trabajar a Córdoba y estaba mi mamá y un grupo de amigos comiendo en un restaurante y me dicen si tenés ganas vení a comer. Y yo había llegado a Aeroparque y estaba muy cerca, entonces fui. Y estaba con todos amigos y digo 'ay, ¿nadie tiene a nadie para presentarme?'. Y un amigo me dice yo tengo a una persona que te voy a presentar, pero no me muestra foto ni nada", recordó.