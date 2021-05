Segunda temporada Se confirmó el primer actor que se sumará a “Pasión de gavilanes 2”

La noticia sorprendió a todos los fanáticos, que están ansiosos por saber cómo estará compuesto el elenco.

La cadena Telemundo sorprendió al anunciar que está trabajando en la segunda temporada de Pasión de gavilanes, la telenovela colombiana estrenada en 2003 que batió todo tipo de récords. A pedido de los fans, se confirmó que en septiembre arrancarán las grabaciones de esta nueva parte de la historia, y en las últimas horas uno de los históricos actores confirmó su participación.

Se trata de Jorge Cao, quien interpretó a Don Martín, el abuelo de las hermanas Norma, Jimena y Sarita Elizondo. En sus redes se mostró muy emocionado por la convocatoria y aseguró que ya se está dejando crecer el bigote.

“Se lo agradecemos a estos cientos de miles de fans. Pasión de gavilanes ha sido un fenómeno televisivo muy grande durante 17 años y sigue con una vigencia extraordinaria. Nuestro público nos ha pedido”, exclamó sonriente.

El actor cubano, de 77 años, también se refirió a la trama que estará lejos de ser parecida a la original, que inicia con la muerte de Libia Reyes, la menor del clan conformado por Juan, Oscar y Franco.

“La historia va a comenzar con 25 años después en esta familia. Los nietos y los hijos ya están grandes y ocurre un asesinato. A partir de ahí se va a desencadenar toda la nueva historia y todo lo que va a acontecer en esta familia Reyes-Elizondo”, anticipó.

Y agregó: “Estoy seguro de que el maestro Julio Jiménez -el creador del culebrón-, uno de los grandes escritores de telenovelas de América Latina, tiene un arsenal de sorpresas para que ese público que ha esperado tanto tiempo pueda disfrutar, porque es mucha la responsabilidad. Cuando uno hace un proyecto de esa envergadura que ha tenido un éxito, uno siente que tiene una responsabilidad muy grande con el público porque la gente es muy exigente y me parece que es maravilloso que sea exigente porque son merecedores de lo mejor que uno pueda entregar”.

Por último, se refirió a la ausencia de Michel Brown e ilusionó a todos: “Está ocupado para las fechas que se plantean, pero es posible que en un momento determinado aparezca. Vamos a ver, esperemos que sí”.

Meses atrás de que se confirmara la segunda parte de Pasión de gavilanes, la actriz Paola Rey -que se puso en la piel de Jimena Elizondo- había dicho que no dudaría en firmar su contrato: “Me encantaría, me parece lo máximo. Es una historia muy bonita que quedó como marcada para todos nosotros y obviamente me encantaría volver a estar en esta producción”.

Natasha Klauss, que interpretó a Sara Elizondo, también manifestó su deseo de sumarse a un proyecto que reúna al elenco: “Yo creo que si hoy nos juntamos y hacemos Pasión de gavilanes 2, no sé por esas cosas mágicas de la vida, estaría bello”.