Propietarios de gimnasios piden que se habilite la actividad con protocolos

Desde la Cámara de Gimnasios de Catamarca (CGC), solicitan la apertura de la actividad. Si no tienen una respuesta favorable, amenazan con abrir 'compulsivamente'.

En la jornada de este lunes, los propietarios de los gimnasios se manifestarán para pedir que la actividad se pueda llevar a cabo con normalidad respetando todos los protocolos correspondientes.

Cabe remarcar que el decreto Nº 942 generó gran malestar entre los propietarios de los gimnasios al conocer que el cierre de sus negocios se extenderá hasta el 26 de mayo.

La Cámara de Gimnasios de Catamarca (CGC) emitió un documento donde advierten que, en caso de tener una respuesta negativa por parte de las autoridades, llevarán a cabo una manifestación y procederán a abrir los emprendimientos de manera compulsiva.

En el documento, plantean lo siguiente: “¿Cuál es el argumento que Ud. tiene para cerrar únicamente en la Provincia gimnasios e iglesias? Los informes, estadísticas y estudios, aseguran que el riesgo de contagio en gimnasios es ínfimo, sin embargo, desconocemos como llegó Ud. al convencimiento de que absolutamente toda la actividad económica de la provincia puede seguir funcionando con límites horarios y protocolo, excepto los gimnasios. Con esto, no hace más que demonizar y estigmatizar la actividad física”.

"Como todos sabemos, porque hay estudios que así lo indican y hasta la propia Organización Mundial de la Salud lo expresa, la actividad física es fundamental para atravesar esta enfermedad. Nosotros somos parte de la solución, no del problema. Y de verdad que no podemos creer que nos sigan haciendo esto, que nos tengan con vueltas, que no nos den una solución. Ya solicitamos reuniones con las autoridades en los últimos días, pero no tuvimos respuesta”, dice otra parte del texto.

En este sentido, advirtieron que “no nos va a quedar otra solución que salir a la calle y manifestarnos, y si no tenemos respuesta abriremos los locales de forma compulsiva. Necesitamos que nos escuchen y nos den una respuesta. No podemos seguir así".

De esta manera, convocaron para hoy lunes a una manifestación pacífica en calle República esquina Sarmiento, solicitando que la actividad física sea declarada esencial.

Ancasti pasó de cero casos a la preocupación

La comunidad no tenía ningún caso positivo de Covid-19, pero el último fin de semana la situación se fue complicando. Así lo indicó el intendente de Ancasti, Rodolfo Santillán.

En este sentido, aseguró que “al principio de la pandemia habíamos tenido un par de casos, pero se había solucionado”, remarcando que este sábado y domingo la situación “se complicó” por la cantidad de casos y una persona fallecida.

Hasta el momento, se supo que las personas aisladas son más de 80. Hoy llegará un equipo del Ministerio de Salud a la villa de Ancasti para colaborar en la asistencia.

“Estamos trabajando desde el inicio de la pandemia, pero hay gente que no entiende, parece que si no les pasa en cercanía o a su familia, no entienden, fiestas clandestinas, reuniones, no se cuidan”, disparó el jefe comunal haciendo alusión a la mala conducta de algunos vecinos y pidiendo un responsable cuidado.