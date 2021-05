Nostalgia Blanca Vicuña Ardohain cumpliría 15 años: el mensaje de Benjamín

El actor chileno emocionó a miles de personas con el texto dedicado a la hija que tuvo con Pampita, que falleció a los 6 años de edad.

Blanca Vicuña, la hija de Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña, hubiese cumplido 15 años este 15 de mayo de 2021, y el actor chileno le dedicó un sentido mensaje recordándola.

“Entre flores y cuarzo te abrazo. Hoy es tu cumpleaños, 15 años y es imposible no pensar en tu pelo largo”, comenzó el escrito del artista en Instagram, que estuvo acompañado por una foto de la nena que falleció a los 6 años de edad el 8 de septiembre de 2012.

“Subiré por tus trenzas solo para darte un beso. La música la pondrán tus hermanos y el baile será cósmico. Invitados vendrán de todas partes, vendrán caballos, cebras y unicornios”, continuó Vicuña en su texto dedicado a Blanquita.

“Hoy, 15 de mayo, naciste para siempre, el mismo día que tu abuela. Razón suficiente para celebrar. Solo te pido que bailes con tu papá una canción en medio de la eternidad. Hoy el cielo está de fiesta y es por ti, mi niña”, concluyó el ex de Pampita.

De qué murió Blanca Vicuña Ardohain

Blanquita falleció a los 6 años de edad el 8 de septiembre de 2012 en la Clínica Las Condes, Chile, por una neumonía hemorrágica que ocasionó una falla multisistémica, derivada de un derrame cerebral previo y el ingreso de una bacteria en su cuerpo.

En abril de 2020, cuando llegó la pandemia del coronavirus y hubo que hacer una cuarentena estricta, Benjamín Vicuña habló de esa bacteria e hizo un paralelismo con el Covid-19.

"El 8 de septiembre de 2012 mi hija Blanca muere tras batallar contra una bacteria desconocida. Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada. Mi peor enemigo no tenía identidad. No se pudo prever ni acusar a nadie. Está en el aire, es el destino, la vida”, dijo la actual pareja de Eugenia La China Suárez aquella vez.

“Todos daríamos nuestra vida por un hijo. Obviamente pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo hace casi 8 años", aseguró el galán chileno en ese entonces, con un mensaje que tocó el corazón de la gente.