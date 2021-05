El abogado de la Bomba Tucumana, filoso contra Morena Rial: "Hubo imprudencia"

Roberto Castillo habló luego de que la mediática se haya propuesto avanzar en su demanda por discriminación contra la cantante. Enterate qué dijo y la respuesta de Alejandro Cipolla.

Esta semana, Alejandro Cipolla, el abogado de Morena Rial, contó que con su clienta decidió llevar a juicio oral a Gladys La Bomba Tucumana por el comentario despectivo que sufrió la joven por parte de la cantante en Intrusos (América) en 2019. A raíz de ello, Roberto Castillo, defensor de la referente de la música tropical, redobló la apuesta y salió a hacer una importante aclaración.

Las declaraciones de Castillo se dieron en un diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), donde aseguró que hubo una ‘imprudencia’ por el lado de la parte demandante.

“¿Ustedes están anoticiados de que se elevó a juicio oral la causa por discriminación?”, le preguntó el periodista apodado Moskita Muerta al defensor de La Bomba.

“Sí, claro. Participamos de todos los actos procesales. Es más, se dio una mediación en la cual nosotros nos presentamos y solicitamos que se nos pida disculpas por afectar a Gladys a este proceso que, a mi criterio, es caprichoso. No están dadas las condiciones para atribuirle el delito de discriminación”, contestó el letrado.

Y en la misma línea, profundizó: “Nosotros no negamos el hecho pero Gladys lleva la bandera en contra de los actos de discriminación en las redes sociales. De hecho, de lo que dijo Gladys, era desde su lugar de víctima porque lo que le decían a ella era discriminatorio”.

“Esto tiene que ver con alguna imprudencia que hubo por el lado de la parte demandante a la hora de asesorar a la señorita Morena Rial. Se impulsó esta acción que nada tiene que ver con una discriminación”, continuó el abogado de la cantante.

“Discriminar es separar, destruir, excluir. El sentido común simple nos lleva a un razonamiento normal de que esta situación no va a ningún lado. Gladys habla con simpleza pero es evidente que lo que decía era en su lugar de víctima. Ella no tenía interés de perjudicar a nadie”, aseveró Castillo.

En este marco, la conductora Nilda Sarli quiso indagar: “Gladys cuenta desde su lugar que todo el tiempo sufre agresiones. ¿Cómo se entiende que ahora ella quede en el lugar de la acusada?”

“La fiscalía archivó la causa en tres oportunidades y comparte con nosotros el punto de vista. El fiscal de cámara es el que reabre la causa en tres oportunidades con escritos que no son claros, pidiendo que se siga tomando declaración”, le contestó al respecto Castillo, quien aclaró que, de todas formas, las penas son "contravencionales, es decir, cosas muy mínimas, como servicios comunitarios”.

“No va a ser condenada por este delito porque no lo cometió. Ella se vio muy afectada y angustiada por este proceso penal. Pero yo entiendo que las secuelas de un proceso penal son irreparables, y lo que yo le marco a Gladys es que de mi parte solo va a recibir la realidad, no le conviene avanzar con otro proceso penal, y a mí no me interesa estar en la televisión”, concluyó