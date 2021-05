Pachu Peña: "Marcela Feudale es la voz de Showmatch, no hay otra"

El capocómico opinó acerca del futuro de la locutora, quién no participará del programa de Marcelo Tinelli por primera vez en 27 años.

Tras conocerse esta semana la ausencia de Marcela Feudale en el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión, muchos quedaron sorprendidos con la noticia. Uno de ellos fue Pachu Peña, quien además de hablar de su participación en la nueva temporada de Showmatch, lamentó la salida de la locutora y se refirió a la decisión que ella tomó.

El ex Corte y Confección Famosos (El Trece) que estará en La Academia 2021 expresó sus sentimientos hacia Feudale y ‘la bancó’ en medio de una entrevista con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

"La quiero mucho a Marcela, la adoro, y sé que es una cuestión de cuidados y es recontra entendible", comenzó diciendo Peña en referencia a la determinación vinculada a la pandemia del coronavirus que llevó a la emblemática locutora en no asistir al programa de Tinelli por primera vez en 27 años.

En esa línea, agregó: "A mí me dan ganas de abrazarla aunque no se pueda y no hay otra que pueda ser la voz de Showmatch, no hay cambio. Igual creo que en algún momento va a volver. Va a haber muchos protocolos, nos van a cuidar mucho, pero entiendo que va a haber mucha gente y que a ella le puede dar miedo por su mamá que es grande".

Después de 27 años trabajando como locutora en Showmatch, ‘La Enana’, como la llaman sus compañeros de trabajo, anunció los motivos por los que decidió no participar en el nuevo reality de LaFlia.

Para evitar especulaciones sobre su relación laboral con el creador de la productora, Marcela Feudale reveló en su ciclo radial Feudale Café (Radio Cielo/ FM 103.5), porque tomó esta drástica decisión e incluso dio detalles de la charla que mantuvo con Marcelo Tinelli.

“Tengo una mamá de 84 años y se me plantea el hecho de andar entrando y saliendo de casa, que puede ser una situación de riesgo muy alta para ella", comenzó a explicar Marcela

La licenciada en Historia comentó que pudo hacer trabajos radiales y de locución desde su casa, y que esto la llevó a pensar en replantearse volver a la televisión.

“¿Qué pasa? Se plantea el regreso de Showmatch para el 3 de marzo y me empezó a comer el coco que mi mamá no estaba vacunada, por una serie de cuestiones que tenían que ver con una recomendación de ver cómo funcionaban primero. Tenía la necesidad y tengo la necesidad de no querer salir a la calle, empecé a ver cómo venía la mano y supuse que Marcelo no iba a salir esa fecha”, aseguró la enana con respecto a su posible regreso.